Trasferta amara per il Milan contro il Psv nell’ultima amichevole del 2022.

Final 3-0 a favore del Psv Eindhoven allrenato da Ruud van Nistelrooy. Per gli olandesi a segno due volte Noni Madueke (21’, 56’) e Guus Til, che sblocca la partita all’8’. Milan non ancora nella migliore condizione fisica e mentale, privo dei francesi Theo Hernandez, Giroud e naturalmente Maignan. I rossoneri riprenderanno in Serie A il 4 gennaio alle 12.30, a Salerno.