la Juve chiude il 2022 con un pareggio . Dopo le vittorie con Arsenal e Rijeka arriva l’1-1 casalingo con lo Standard Liegi.

Nel primo tempo meglio gli ospiti che passano in vantaggio al 32’ grazie a un autogol di Danilo. Nel secondo tempo arrivano i cambi di Allegri e arriva pareggio con il giovane Soulè su rigore al minuto 55’. La Juve tornerà in campo il 4 gennaio alle 18.30 contro la Cremonese a Cremona per la Serie A.