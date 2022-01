Osimhen non giocherà la Coppa d’Africa. L’attaccante del Napoli positivo al Covid

Spalletti dovrà fare a meno anche di Elmas , anche il macedone positivo al Covid.

Anche Elmas non sarà disponibileVictor Osimhen non rientrerà in Italia per la visita di controllo dopo l’infortunio allo zigomo: l’attaccante resterà in Nigeria in isolamento poiché trovato positivo al Covid tramite il tampone effettuato prima del viaggio che doveva riportarlo a Napoli.

Osimhen, asintomatico, come comunicato dal club azzurro dunque rientrerà per la visita dal prof. Tartaro solo dopo la negativizzazione. E una volta tornato resterà, perché ha deciso di rinunciare alla Coppa d’Africa: la Nigeria ha preso atto e lo ha escluso dalla lista dei convocati. Il ct ha chiamato Onyekuru (Olympiacos) al suo posto.

Osimhen aveva passato le ferie di Natale in Nigeria, dove mercoledì aveva anche festeggiato il 23.mo compleanno, ieri era previsto il suo ritorno per capire l’evoluzione dopo l’infortunio allo zigomo e l’intervento chirurgico. Rientrerà dopo un tampone negativo ma comunque Spalletti lo riavrà prima del previsto, visto che la Coppa d’Africa terminerà il 6 febbraio. L’allenatore dovrà invece fare a meno di Elmas per la sfida contro la Juventus: anche il macedone è risultato positivo al Covid-19.