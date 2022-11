Roma Mourinho:”Il Verona ci ha messo

C’è tanto Mourinho nella vittoria della Roma allo stadio Bentegodi 3-1 contro il Verona. Punti importantissimi per i giallorossi , attesi da due impegni vitali: in Europa League il match dentro o fuori contro il Ludogorets , a seguire il derby contro la Lazio.

Nel post partita il tecnico giallorosso dà prova di grande empatia con l’avversario superato in extremis: “Il Verona ha lottato tanto per ottenere con un punto” ha dichiarato il portoghese a Dazn.

” Bravo l’allenatore del Verona – ha aggiunto Mourinho – ha organizzato bene la squadra anche in 10. Ci ha creato tante difficoltà, hanno fatto bene a perdere tempo per alcuni minuti. Sono molto contento per la vittoria. Ora pensiamo a giovedì contro il Ludogorets, In Europa League, poi penseremo alla prossima in campionato “.