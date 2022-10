Jurgen Klopp elogia il Napoli prossimo avversario domani sera all’Old Trafford ultima giornata fase a gironi Champions League

“Se continueranno a giocare così, hanno possibilità di arrivare in finale di Champions League. Mi piace tantissimo quello che stanno facendo, niente da dire: sono la squadra più in forma d’Europa”. Il Liverpool dovrà battere gli azzurri con quattro o più gol di scarto per arrivare primo nel girone A: “Iniziamo a cercare di vincere, poi eventualmente penseremo ai gol”.

I