Hellas Verona -Roma 1-3

la Roma batte il Verona 3-1 nel primo posticipo della 12^ giornata.

Onore all’Hellas rimasta in dieci dal 37′ del primo tempo , rosso diretto a Davidowiz , brutto il fallo su Zaniolo. La squadra di Bocchetti in vantaggio 1-0 grazie proprio con il polcacco al 27′ che ha deviato alle spalle di Rui Patricio la forte conclusione di Faraoni su azione da calcio d’angolo. La Roma si rovescia nella metà campo scaligera , il Verona ha tenuto bene gli attacchi giallorossi , fino all’ingenuità di Tameze che perde un contrasto co n Kamara invit per Abrham tiro che centra il palo , Zaniolo ben appostato fa 1-1.

Nella ripresa la Roma ha gioco facile con la superiorità numerica. Il Verona cerca solo veloci ripartenze bloccatte dalla difesa roimanista. Passano i minuti , e Mourinho mette in campo Matic e Volpato , quest’ultimo proprio sui a zione del croato indovina l’nagolo basso alla destra di Montipò e realizza il vantaggio. Verona stremato che subisce anche la terza rete , ancora Volpato protagonista assist per El Shaarawi 3-1 finale per la gioia dei 4.000 tifosi giallorossi i accorsi al Bentegodi