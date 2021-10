Serie A: Sassuolo-Empoli 1-2

Empoli corsaro al Mapei Stadium, la squadta toscana ha battuto il Sassuolo 1-2

Padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con l’autorete di Tonelli, che devia nella sua porta il tiro di Traore, ospiti in gol nel finale con il rigore fischiato per un fallo di Chiriches su Cutrone e realizzato da Pinamonti. Nel recupero Zurkowski segna la rete che regala i tre punti ad Andreazzoli.

IL TABELLINO

Sassuolo-Empoli 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Toljan (40′ st Muldur s), Chiriches , Ferrari , Kiriakopoulos ; Lopez , Frattesi (40′ st Harroui ); Berardi, Raspadori (26′ st Boga ), Traore (26′ st Henrique ); Scamacca (17′ st Defrel ). All.: Dionisi

Empoli (4-3-2-1): Vicario ; Stojanovic , Tonelli , Viti , Marchizza (35′ st Parisi ); Haas (40′ st Zurkowski ), Stulac (35′ st Asllani .), Bandinelli (17′ st Cutrone ); Henderson , Di Francesco (42′ st Romagnoli .); Pinamonti . All.: Andreazzoli

Arbitro: Luca Massimi della sezione di Termoli

Marcatori: 43′ (aut.) Tonelli (E), 38′ st (rig.) Pinamonti (E), 47′ st Zurkowski (E)

Ammoniti: Scamacca (S.), Stojanovic (E.), Raspadori (S.), Pinamonti (E.), Defrel (S.), Lopez (S.)