Serie A: Inter-Udinese 2-0

L”Inter batte 2-0 l’Udinese nel match delle 12,30 undicesima giornata di Serie A e sale a quota 24 punti in classifica.

Dumfries 8 minuti dopo: l’olandese serve a Correa il pallone arretrato che l’ex Lazio controlla e spedisce sotto la traversa, mettendo in ghiaccio il risultato. Primi 45 minuti che si chiudono 0-.0. nella rirpesa sale in cattedra Correa fino a qual momento in ombra. L’argentino sblocca il risultato al 60′ , bella la sua galoppata verso l’area dirigore dopo la finta di Persic e il diagonale del ‘Tucu’ che supera Silvestri. Il raddoppio ancora di Correa al 68′: Dumfries serve un Correa il pallone arretrato che l’ex Lazio controlla e spedisce sotto la traversa, mettendo in ghiaccio il risultato . Nel finale Handanovic, risponde con un super intervento su Deulofeu, spegnendo del tutto le speranze friulane. Lo spagnolo, in realtà, trova anche il gol pochi istanti dopo al termine di una mischia rocambolesca, ma Sacchi annulla per un fuorigioco a inizio azione.



IL TABELLINO

Inter-Udinese 2-0

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , Ranocchia , Bastoni ; Dumfries , Barella(35′ st Sensi), Brozovic , Calhanoglu (25′ st Vidal ), Perisic (41′ st Dimarco); Correa (25′ st Sanchez ), Dzeko (35′ st Martinez .

Allenatore: Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri ; Becao , Nuytinck , Samir ; Molina (44′ st Soppy ), Pereyra , Jajalo (14′ st Walace ), Makengo (25′ st Arslan ), Larsen (25′ st Udogie ); Success (14′ st Deulofeu ), Beto ;

Allenatore: Gotti

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 15′ e 23′ st Correa (I)

Ammoniti: Beto (U), Pereyra (U)