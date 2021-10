Serie A: Genoa-Venezia 0-0

Genoa – Venezia undicesima giornata Serie A finisce 0-0

Allo stadio Luigi Ferraris sono i locali a condurre la partita pericolosi in più occasioni, ma non riescono a superare la difesa della squadra di Zanetti che alza il muro per 90 minuti. Ballardini resta così nelle zone basse della classifica con otto punti e vede la sua panchina tremare sempre di più, nove punti e situazione delicata anche per i veneti.

IL TABELLINO

Genoa-Venezia 0-0

Genoa (4-3-1-2): Sirigu , Cambiaso , Biraschi , Vasquez , Criscito , Sturaro (19’ st Kallon ), Badelj , Rovella , Galdames (19’ st Tourè ), Destro (11’ st Ekuban , 40’ st Buksa ), Pandev (1’ st Caicedo ). Allenatore: Ballardini

Venezia (4-3-3): Romero , Mazzocchi (1’ st Ebuehi ), Caldara , Ceccaroni , Haps (39’ st Molinaro ), Crnigoj (24’ st Kiyine), Busio , Tessmann , Okereke , Henry (39’ st Forte ), Aramu (32’ st Peretz ). Allenatore: Zanetti

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Mazzocchi (V), Biraschi (G), Caldara (V), Aramu (V)