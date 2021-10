Lonati Caffi Reparto Corse subito ai vertici a Vallelunga con Piero Longhi sulla Tesla Model 3 nella ESTC-Series

La scuderia bresciana brilla sulla pista romana con l’esperto driver che è 2° sul podio di gara 1 in rimonta e firma il “bes lap”. Le gare live streaming e TV. “L’energia pulita accende passione ed agonismo”.

Lonati Caffi Reparto Corse è protagonista del sabato dell’appuntamento dell’ESTC-Series di Vallelunga. Mentre il sìbilo della Tesla Model 3 fende l’aria della pista romana sotto lo sguardo del pubblico tornato in tribuna, la guida di Piero Longhi è efficace e precisa, così l’esperto pilota campione di Rally porta l’innovativa GT al 2° posto di gara 1 firmando il miglior giro in 1’54”664.

Qualifiche faticose per Longhi, che dopo aver siglato il miglior giro nelle libere, si è ritrovato con un problema allo start della Superpole che lo molto rallentato e ne ha compromesso le possibilità di prima fila.

In gara, dopo una sosta ai box necessaria, il pilota di Lonati Caffi Reparto Corse, ha sfoderato grinta e determinazione, con una esaltante rimonta fino al secondo gradino del podio ed il bes lap, dopo l’intervento dei tecnici Lema Racing.

-“Auto dal grande potenziale sicuramente molto generosa – ha dichiarato Longhi – vi sono dei particolari che vanno conosciuti bene per poterne usare tutto il potenziale. Peccato per i problemi in prova e ad inizio gara, anche se hanno esaltato la possibilità di rimonta”-.

Il week end romano continua domani, domenica 31 ottobre, dalle 8.45 con le prove di Superpole, qualifica alle 11.20, qualificazione alla gara alle 13.10 e gara 2 15.40 sempre sulla lunghezza di 6 giri. Le gare in diretta streaming e TV.



Calendario E-STC Series: Test 18 luglio Imola (BO) – 12 settembre Varano (PR) – 17 ottobre Adria (RO) – 31 ottobre Vallelunga (RM) (con Nascar) – 14 novembre Misano (RN) – 21 novembre Imola (BO).