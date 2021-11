Ciclocross di qualità in Val d’Agri con il Trofeo Ciclocross Città di Viggiano

Viggiano e ciclocross: un binomio che si rinnova anche quest’anno nel dopo emergenza Covid-19 ed è pronto a riproporsi con successo il prossimo 7 novembre coniugando al meglio l’aspetto sportivo con quello promozionale della Val d’Agri.

La nona edizione del Trofeo Ciclocross Città di Viggiano celebra il riconoscimento della qualifica a gara nazionale FCI, allo scopo di garantire un elevato standard qualitativo della manifestazione e dell’intera organizzazione firmata Team Bykers Viggiano, in sinergia con l’amministrazione comunale in loco.

Le premesse sono ottime affinché ci possano essere tutti gli ingredienti per un importante confronto agonistico e al contempo una grande occasione di stimolo e di crescita da parte dei giovani del Sud Italia, il fiore all’occhiello di tutto il movimento ciclocrossistico delle regioni Basilicata, Campania, Calabria e Puglia che affonda le radici nel Mediterraneo Cross.

Il percorso di gara misura 2500 metri prevalentemente su prato e circa 300 metri su asfalto, facendo leva sulla spettacolarità di un tracciato ben collaudato, veloce ed esaltante con la presenza di rettilinei, ostacoli artificiali ed anche alcuni tratti in contropendenza.

La vasta area verde esterna all’hotel Kiris presenta un’ampia logistica per accogliere in sicurezza tutti gli atleti e gli accompagnatori, ma molto funzionale per mettere in atto i protocolli sanitari anti contagio secondo le nuove normative ministeriali e federali: obbligo di Green Pass (esenti i minori di età inferiore ai 12 anni), la misurazione della temperatura, la compilazione delle autocertificazioni e il rilascio dei braccialetti per muoversi dentro il campo gara, a seconda della mansione svolta per conto dell’organizzazione e dei vari team.