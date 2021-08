Paralimpiadi-Nuoto: ancora Italia protagonista con medaglie e record

Gilli oro e record del mondo, Trimi oro e record europeo, staffetta uomini argento con record Europeo

La marea azzurra non accenna a fermarsi. Arrivano altre tre medaglie dalle corsie del Tokyo Aquatics Centre grazie agli ori di Arjola Trimi nei 100 stile libero S3 (con record europeo) e di Carlotta Gilli nei 200 misti SM13 (con record del mondo) e all’argento della 4×100 maschile (primato europeo).

Ad aprire le danze è stata la tenace Trimi. Dopo il successo di ieri, un oro nei 50 dorso e l’ennesimo problema alla spalla, la rossa fiammante della Polha Varese torna in acqua e nuota la finale dei 100 stile libero S3 che comanda dalla prima all’ultima bracciata. Dietro di lei la statunitense Smith (1’37”68) e la russa Shishova (1’49”63).Nonostante la sua timidezza, si è lasciata andare dopo aver sentito suonare nuovamente l’Inno di Mameli: “Sono incredula, dopo il riscaldamento non avevo delle sensazioni bellissime, ma poi quando ho visto il tempo, peraltro vicino al record del mondo sono rimasta basita. Questa medaglia oggi la dedico a me, ci ho creduto profondamente ed ho voluto fare tutte le gare, ho fatto tutto nel modo giusto. Il mio pensiero va alla Polha Varese, alla mia allenatrice Micaela Biava e al mio fisioterapista Lorenzo Maggesi. Quando vinco una medaglia la mia testa va non solo a tutti i sacrifici, ma a quanta strada ho compiuto”.

Secondo oro, questa volta condito da record del mondo per Carlotta Gilli, imprendibile nei 200 misti SM13 (2’21”44): “Questa era l’ultima gara a cui puntavo, sono arrivata piuttosto stanca e mi inizia a far male da tutte le parti, ma non importa. Ho fatto quello che volevo sia dal punto di vista della classifica che dal punto di vista del cronometro. Questo record ce l’avevo come obiettivo e non lo nascondo. Riuscire a riprendermelo è stato davvero bello. Sono stati due ori belli entrambi. Ho aperto Tokyo con oro e record paralimpico e ora lo chiudo con oro e un record del mondo. Un cerchio aperto e chiuso nel migliore dei modi e mi ha regalato emozioni uniche. Adesso farò i 100 rana tra due giorni, ma senza troppe aspettative”. Per la moncalierese della Rari Nantes Torino e delle Fiamme Oro si tratta della quinta medaglia in questi Giochi (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo).

Argento e record europeo (3’45”89) per Antonio Fantin , Simone Ciulli, Simone Barlaam e Stefano Raimondi nella 4×100 stile libero. In prima frazione Fantin segna anche il record Paralimpico con 1.04.20. Così Barlaam, alla seconda gioia dopo l’oro di ieri nei 50 stile: “Mi sono ripreso dopo la delusione dei 100 dorso e vincere una medaglia in staffetta è sempre un valore aggiunto. Anche se non è un oro, è un argento che abbiamo cercato coi denti e che arriva col record europeo”.Gli fa eco Simone Ciulli: “Ho goduto tantissimo a stare in questa squadra. Ho dei compagni eccezionali e sono contento di far parte di questa staffetta. Ci tengo anche a ringraziare Federico Morlacchi che è sempre stato un componente fondamentale della storia italiana. È come se questa medaglia l’avesse vinta anche lui, quindi grazie Federico”. Così, invece, Raimondi dopo il terzo podio personale a Tokyo: “Oggi abbiamo dato il cuore, siamo venuti qui per quello. Sapevamo di non essere i favoriti, ma volevamo giocarcela sul campo. C’è mancato veramente poco, ma è stato solo l’inizio. Chiude Fantin, lanciando il guanto di sfida: “Come hanno detto i miei compagni, abbiamo migliorato il nostro record del mondo. Complimenti all’Australia. Noi ci abbiamo messo davvero il cuore e speriamo di aver reso orgogliosa l’Italia intera e gli italiani che ci seguono. Ringrazio anche io Federico che è un grande esempio per tutti noi che siamo cresciuti con lui. È solo l’inizio, ci rivediamo a Parigi”.

Gare di lunedì 31 agosto:

ALBERTO AMODEO (Polha Varese) 400m stile libero S8 qualifiche ore 02:00 , finale ore 10:00

XENIA FRANCESCA PALAZZO (GS Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team) 400m stile libero S8 finale diretta ore 10:10

ALESSIA BERRA (Polha Varese) 100m stile libero S12 qualifiche ore 02:24 , finale ore 10:27

MISHA PALAZZO (Verona Swimming Team) 200m misti SM14 qualifiche ore 02:36 , finale ore 10:34

EMMANUELE MARIGLIANO (Centro Sportivo Portici) 50m rana SB2 qualifiche ore 03:02 , finale ore 11:04

ANTONIO FANTIN (GS Fiamme Oro/S.S. Lazio Nuoto) 50m stile libero S7 qualifiche ore 03:19 , finale ore 11:19

FEDERICO BICELLI (Polisp. Bresciana No Frontiere) 50m stile libero S7 qualifiche ore 03:19 , finale ore 11:19

GIULIA TERZI (GS Fiamme Azzurre/Polha Varese) 100m stile libero S7 qualifiche ore 03:22 , finale ore 11:40

STEFANO RAIMONDI (GS Fiamme Oro/Verona Swimming Team) 100m farfalla S10 qualifiche ore 03:30 , finale ore 11:46

RICCARDO MENCIOTTI (Circolo Canottieri Aniene) 100m farfalla S10 qualifiche ore 03:30 , finale ore 11:46

ALESSIA SCORTECHINI (Circolo Canottieri Aniene) 100m farfalla S10 finale diretta ore 12:07

VITTORIA BIANCO (Impianti Sportivi Nf) 100m stile libero S9 qualifiche ore 03:36 , finale ore 12:14

RECORD (ER record europeo, WR record del mondo, PR record paralimpico)

26 AUGMixed 4x50m Freestyle – 20pts Final Italy ITA 2:21.45 ER

27 AUG-

28 AUG-

29 AUGMen’s 50m Freestyle – S9 Heat 4 BARLAAM Simone ITA 25.13 =PRMen’s 50m Freestyle – S9 Final BARLAAM Simone ITA 24.71 PR

30 AUGWomen’s 100m Freestyle – S3 Final TRIMI Arjola ITA 1:30.22 ERWomen’s 200m Individual Medley – SM13 Final GILLI Carlotta ITA 2:21.44 WR,PR,ERMen’s 100m Freestyle – S6 Final (4x100FR 34 Points) FANTIN Antonio ITA 1:04.20 PRMen’s 4x100m Freestyle – 34pts Final Italy ITA 3:45.89 ER

MEDAGLIERE

ITALIA NUOTO 9 ORO – 9 ARGENTO – 5 BRONZO -TOTALE 23 MEDAGLIE -2a POSIZIONE

ITALIA TUTTI GLI SPORT 10 ORO – 11 ARGENTO – 13 BRONZO – TOTALE 34 MEDAGLIE – 8a POSIZIONE

MEDAGLIE PER ATLETA NUOTO – al 30 agosto

17 atleti su 29 presenti

GILLI Carlotta

Women’s 100m Butterfly – S13 GOLD

Women’s 200m Individual Medley – SM13 GOLD 2:21.44 WR,PR,ER

Women’s 400m Freestyle – S13 SILVER

Women’s 100m Backstroke – S13 SILVER

Women’s 50m Freestyle – S13 BRONZE

BOCCIARDO Francesco

Men’s 100m Freestyle – S5 GOLD

Men’s 200m Freestyle – S5 GOLD

Mixed 4x50m Freestyle Relay – 20 Points SILVER (come riserva)

TRIMI Arjola

Women’s 100m Freestyle – S3 GOLD 1:30.22 ER

Women’s 50m Backstroke – S3 GOLD

Mixed 4x50m Freestyle Relay – 20 Points SILVER 2:21.45 ER

TERZI Giulia

Women’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points GOLD

Women’s 400m Freestyle – S7 SILVER

Mixed 4x50m Freestyle Relay – 20 Points SILVER 2:21.45 ER

RAIMONDI Stefano

Men’s 100m Breaststroke – SB9 GOLD

Men’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points SILVER 3:45.89 ER

Men’s 100m Freestyle – S10 BRONZE

BARLAAM Simone

Men’s 50m Freestyle – S9 GOLD 24.71 PR

Men’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points SILVER 3:45.89 ER

PALAZZO Xenia Francesca

Women’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points GOLD

Women’s 200m Individual Medley – SM8 SILVER

BEGGIATO Luigi

Men’s 100m Freestyle – S4 SILVER

Mixed 4x50m Freestyle Relay – 20 Points SILVER 2:21.45 ER

FANTIN Antonio

Men’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points SILVER prima frazione 100m 1:04.20 PR – staffetta 3:45.89 ER

Mixed 4x50m Freestyle Relay – 20 Points SILVER 2:21.45 ER

BOGGIONI Monica

Women’s 100m Freestyle – S5 BRONZE

Women’s 200m Freestyle – S5 BRONZE

BIANCO Vittoria

Women’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points GOLD

SCORTECHINI Alessia

Women’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points GOLD

BERRA Alessia

Women’s 100m Butterfly – S13 (S12) SILVER

CIULLI Simone

Men’s 4x100m Freestyle Relay – 34 Points SILVER 3:45.89 ER

GHIRETTI Giulia

Women’s 100m Breaststroke – SB4 SILVER

TALAMONA Arianna

Mixed 4x50m Freestyle Relay – 20 Points SILVER (come riserva)

BETTELLA Francesco

Men’s 100m Backstroke – S1 BRONZE