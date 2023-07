Universiadi ChengDu 2023: per l’Italia arrivano le prime medaglie da arcieri e judoka

Bronzo dal tiro con l’arco da Bilisari, Gregori, Rolando e Borsani e dal judo con Pedrotti. Prosegue la marcia del Settebello universitario campione in carica: dopo la Cina i ragazzi di Bettini hanno sconfitto la Corea. Vittoriose anche le ragazze, 18 a 6 sul Giappone. Nel tennis Ortenzi batte il cinese Yuquan e affronta l’uzbeko Fomin. Antonio Dima e Alessandro Sciretti hanno siglato l’intesa FederCUSI-Comitato organizzatore delle Universiadi invernali Torino 2025.

Ieri, domenica 30 luglio – terza giornata della 31esima edizione delle Universiadi, con circa settemila iscritti di 115 Paesi – ha visto gli azzurri sul podio. La prima medaglia di bronzo per l’Italia è arrivata dal tiro con l’arco (ricurvo). Matteo Bilisari, Francesco Gregori e Matteo Borsani l’hanno conquistata battendo in finale l’India 5-3, l’altro bronzo degli arcieri è giunto dal mix team Matteo Bilisari e Aiko Rolando, vittoriosi sulla Francia 5-4. Il terzo, e meritato, gradino del podio di giornata, l’ha firmato Irene Pedrotti nel judo, categoria -70 kg. La studentessa di Scienze motorie al San Raffaele di Roma ha superato la francese Sophie André Clemence.

Dalla piscina e non solo. Prosegue con successo la marcia del Settebello campione in carica. I medagliati d’oro a Napoli 2019, dopo aver superato 17-7 la Cina nella partita d’esordio, si sono imposti 25 a 4 sulla Corea. Martedì 1° agosto la formazione di Daniele Bettini alle 13.30 (ora locale) affronta la Georgia. Vittoriose anche le ragazze allenate da Aleksandra Cotti. Luna Di Claudio, capitana del Setterosa, e compagne hanno sconfitto 18 a 6 il Giappone. Nel tennis Gian Marco Ortenzi (1651, già 921 al mondo) ha battuto sul veloce il cinese Jin Yuquan 6-4, 6-2 e domani, lunedì 31 luglio, affronta l’uzbeko Sergey Fomin (666 Atp, già 348).

Universiadi, presente e futuro. Nel pomeriggio si è tenuta al FISU games village la breve cerimonia con la consegna e la firma dei gagliardetti tra FederCUSI e Comitato organizzatore Universiade Torino 2025. I presidenti Antonio Dima e Alessandro Sciretti, con il Segretario Generale Pompeo Leone ed il Direttore Generale Francis Cirianni hanno siglato l’intesa: “Al servizio dei giovani, della formazione, dello sport e del territorio con valori di solidarietà, inclusione e per la tutela dei diritti”.

FederCUSI in campo domani. Ai Chengdu Fisu world university games, l’Italia FederCUSI è la prima delegazione europea e la quarta al mondo dopo Cina, Stati Uniti e Giappone. La rappresentativa azzurra è composta da 186 atleti, 95 donne e 91 ragazzi, e 79 tra tecnici, dirigenti, staff medico, organizzativo e stampa. Gli azzurri difendono i 44 podi conquistati nelle precedenti Universiadi tenutesi a Napoli nel 2019. Domani, al via anche i tuffi con Matilde Borello ed Elettra Neroni. Per il Judo (-100 kg), sul tatami Daniele Accogli ed Erika Simonetti. Nel tiro a segno Marco Suppini, olimpionico nel 2020, e Brunella Aria. Nel volley femminile l’Italia sfida l’India mentre i ragazzi se la vedono con la Germania. La pallanuoto femminile sfida la Cina.