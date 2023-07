Matteo Zurloni e Beatrice Colli conquistano la coppa italia assoluta di speed

I DUE SPRINTER AZZURRI VINCONO TAPPA E COPPA DI SPECIALITÀ LA 2° TAPPA DI COPPA ITALIA LEAD INCORONA VINCITORI SAVINA NICELLI E DAVIDE TORRONI

Alla ON Sight di Casalecchio di Reno si è conclusa la 5° tappa di Coppa Italia Speed e la 2° tappa di Coppa Italia Lead.

Nella quinta ed ultima prova di Coppa Italia Speed trionfa Matteo Zurloni (Fiamme Oro) con un fulminante 5.10”, superando Luca Robbiati (Stone Age SSD) che ferma il crono ad un ottimo 5.44”. Conquista il bronzo Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz) che nella finale per il terzo posto ottiene la wildcard a fronte della falsa partenza di Gian Luca Zodda (Fiamme Oro).

Il titolo di vincitore della Coppa Italia Assoluta viene quindi conquistato con merito e dominio pressochè assoluto da Matteo Zurloni, seguito da Luca Robbiati e da Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito).

Ed ecco la dichiarazione di Matteo: “Sono molto contento perché sono riuscito a ritrovare costanza nell’arco di tutta la gara e non solo durante le qualifiche, che mi riuscivano durante le Coppe del Mondo. Sfrutterò questo spunto per le prossime tappe, ovvero i Mondiali di Berna e i Campionati Europei a settembre a Roma.”

La Coppa Italia Giovanile Assoluta vede sul podio Ludovico Borghi (Istrice Ravenna), vicecampione italiano U18, secondo Samuele Graziani (On Sight SSD), campione italiano U18 e terzo Francesco Ponzinibio (Equilibrium Soc. Coop), Campione del Mondo U16 e Campione Europeo Giovanile a Duisburg.

Nella categoria femminile le 4 atlete della fase finale sono Beatrice Colli (Fiamme Oro), Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Andrea Rojas Tello (Milanoarrampicata ASD) e Sofia Bellesini (Vertik Area Dolomiti ASD). In semifinale hanno la meglio la Colli e la Rojas Tello, che si sfidano in una finale di altissimo livello, dove trionfa la Colli col tempo di 7.20”, tallonata dal 7.48” della Rojas Tello. Nella finale per il terzo posto la Bellesini, vicecampionessa mondiale U18, ha la meglio sulla Randi e conquista il bronzo.

Con quest’ultima tappa viene decretata la vittoria da parte di Beatrice Colli della Coppa Italia Assoluta, seguita da Giulia Randi e da Andrea Rojas Tello.

Beatrice ha affermato: “Sono contenta di aver vinto e sono contenta di gareggiare in Coppa Italia, perché ogni volta riesco a dimostrare a me stessa che il lavoro che sto facendo funziona: mi fa sentire forte e soprattutto mi alleno mentalmente in vista delle Coppe del Mondo, dei Mondiali e, si spera, per Parigi”

La Coppa Italia Giovanile Assoluta viene conquistata da Agnese Fiorio (Arco Climbing), campionessa europea U18 e vicecampionessa italiana U18, seguita da Eva Mengoli, vicecampionessa europea giovanile U16, e Sara Strocchi (entrambe di Istrice Ravenna).

La seconda tappa della Coppa Italia Lead vede in campo femminile una sfida avvincente, con molte atlete a contendersi la parte alta della classifica. In particolare la semifinale è dominata, coi loro due top, dalla campionessa e vicecampionessa Italiane U20 Savina Nicelli (Macaco Piacenza) e Federica Papetti (Rock Brescia ASD), che poi mantengono la testa della classifica anche in finale, dove ha la meglio la Nicelli, unica ad arrivare al top.

Il podio quindi è composto dall’oro di Savina Nicelli (che aveva conquistato l’argento nella prima prova a Bergamo), l’argento di Federica Papetti e il bronzo della diciassettenne Leonie Hofer (AVS Passeier), che vince così anche la tappa di Coppa Italia Giovanile, seguita da a Elena Brunetti (Climbing Side Roma) e da Bettina Dorfmann (AVS Brixen), rispettivamente quarta e quinta in classifica generale.

Nella categoria maschile vince a sorpresa il sedicenne Davide Torroni (Ragni Lecco), seguito da Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team) e Luca Boldrini (Deva Wall ASD).

In semifinale Vicentini, campione italiano U18, ottiene la testa della classifica con un buon distacco da Boldrini e Malosti, mentre sono accomunati dalle 34 prese raggiunte una dozzina di inseguitori, fra cui Torroni, che in semifinale riesce ad ottenere quel più che gli regala un oro inatteso e decisamente emozionante.

Conquista ovviamente anche la vittoria in Coppa Italia Giovanile, seguito da Vicentini e da Ernesto Placci (Carchidio-strocchi Faenza).

L’appuntamento con la terza tappa di Coppa Italia Lead a Campitello di Fassa è fissato per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.