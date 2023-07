Campionati Mondiali di Nuoto paralimpico, oggi al via

Da lunedì 31 luglio fino a domenica 6 agosto si terranno a Manchester (Regno Unito) i Campionati Mondiali di Nuoto paralimpico. Questa edizione sarà valida anche per l’acquisizione del lasciapassare per le paralimpiadi di Parigi 2024. Nella foto di cip-Bizzi , Stefano Raimondi.

L’Italia è presente con 22 atleti dei quali 12 saranno già in gara al primo giorno. I convocati in origine erano 24, in quanto saranno purtroppo assenti il capitano Efrem Morelli (Canottieri Baldesio / Fiamme Oro) e Giulia Terzi (Polha Varese / Fiamme Oro).

Il primo giorno, lunedì 31 luglio, sono 12 gli italiani in gara:

MATTINO QUALIFICAZIONI

diretta streaming

https://www.facebook.com/paraswimming

https://www.paralympic.org/swimming

https://www.facebook.com/paraswimming

orario italiano 10.00 – 12.30

orario italiano 10.00 – 12.30

POMERIGGIO FINALI E PREMIAZIONI

diretta Raisport canale 58 a cura di Enrico Cattaneo, Stefano De Agostini e Roberto Soi

inoltre streaming come al mattino

orario italiano 18.00 – 22.00

All’inizio della sessione di finali ci sarà anche la cerimonia di inaugurazione in cui sarà presente il portabandiera per l’Italia Stefano Raimondi.

ATLETI IN GARA

Alberto Amodeo Polha Varese 400 m stile libero S8

Xenia Francesca Palazzo Verona Swimming Team / Gs Fiamme Azzurre 400 m stile libero S8

Stefano Raimondi G.S Fiamme Oro 100 m rana SB9 e 50 m stile libero S10

Riccardo Menciotti Circolo Canottieri Aniene 100 m rana SB9

Carlotta Gilli Rari Nantes Torino / G.S Fiamme Oro 100 m farfalla S13

Francesco Bocciardo Nuotatori Genovesi / G.S Fiamme Oro 50 m stile libero S5

Monica Boggioni Pavia Nuoto / G.S Fiamme Oro 50 m stile libero S5 e 50 m rana SB3

Emmanuele Marigliano Centro Sportivo Portici 50 m rana SB2