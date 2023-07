Amichevoli estive: La Samp batte l’Alessandria 1-0

Palermo – Legnago Salus 1-1. Lecce 3-0 al Cittadella

Continuano le amichevoli estive pre-campionato.

La Sampdoria batte l’Alessandria 1-0, decide La Gumina nel primo tempo al 26’ col diagonale perfetto di La Gumina che batte Liverani

Finisce in parità con il risultato di 1-1 il test amichevole disputato dal Palermo sul campo del centro sportivo Pineta di Pinzolo contro il Legnago Salus. A decidere la partita fra la squadra rosanero allenata da Eugenio Corini e quella dell’ex centrocampista del Palermo Massimo Donati le reti realizzate da Matteo Brunori nel primo tempo e di Daniele Rocco nella ripresa su calcio di rigore.

Dopo l’allenamento del mattino presso il centro sportivo Marzari di Folgaria, il Lecce di Roberto D’Aversa sceso in campo nel pomeriggio di ieri a Lavarone contro il Cittadella, per disputare la quinta e ultima amichevole, che chiude il ritiro precampionato in Trentino: 3-0 il risultato finale per i giallorossi con le reti messe a segno nella ripresa da Strefezza, Corfitzen e Almqvist,.