F1 Gran Premio d’Ungheria, stratosferica vittoria di Verstappen davanti alle Mercedes di Hamilton e Russel. Le Ferrari pagano per una strategia sbagliata

Uno stratosferico Max Verstappen ha vinto il Gran premio d’Ungheria. Il campione del mondo partito in decima posizione a recuperato posizioni su posizioni e con la giusta strategia nella scelta delle gomme conferma la potenza della sua Red Bull, ma sopratutto la bravura del team.(Nella foto Max Verstappen)

Secondo un fenomenale Lewis Hamilton (Mercedes ) davanti al suo compagno di scuderia Geroge Russel partito in pole position.

Gara da dimenticare per le due Ferrari: Sainz quarto , Leclerc quinto dietro alla Red Bull di Sergio Perez.

Un’altra delusione per le Ferrari . da reciminare su una strategia sbagliat. Sia Leclerc che Sainz partiti con gomma media, i due ferraristi avevano trovato il giusto passo in gara, ma al momento del primo pit stop invece di smarcare il cambio obbligatorio con la soft o hard è arrivata la seconda media che ha portato successivamente Leclerc a essere costretto a montare l’hard che lo ha messo in difficoltà, e una soft ritardata per Sainz che è riuscito a evitare il peggio col quarto posto finale.

A punti anche Norris, Alonso, Ocon e Vettel, con i due Alpine che si sono ostacolati per larghi tratti di gara. Sfortuna per gli altri motorizzati Ferrari, con Zhou che chiude 13° davanti a Schumacher, mentre Magnussen chiude 16° e Bottas è stato costretto al ritiro sul finale.

Lewis Hamilton

George Russel

ORDINE DI ARRIVO GP UNGHERIA 2022



Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)

Sergio Perez (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Fernando Alonso (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Kevin Magnussen (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)



OUT

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)









LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Max Verstappen 258

Charles Leclerc 178

Sergio Perez 173

George Russell 158

Carlos Sainz 156

Lewis Hamilton 146

Lando Norris 76

Esteban Ocon 58

Valtteri Bottas 46

Fernando Alonso 41

Kevin Magnussen 22

Daniel Ricciardo 19

Pierre Gasly 16

Sebastian Vettel 16

Mick Schumacher 12

Yuki Tsunoda 11

Guanyu Zhou 5

Lance Stroll 4

Alexander Albon 3

Nicholas Latifi 0

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI AGGIORNATA

Red Bull 431

Ferrari 334

Mercedes 304

Alpine 99

McLaren 95

Alfa Romeo 51

Haas 34

AlphaTauri 27

Aston Martin 20

Williams 3