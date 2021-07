Tre medaglie azzurre alle Olimpiadi Tokio 2020.

Argento per Mauro Nespoli nell’arco. Bronzo per Simona Quadarella negli 800 sl, per Irma Testa nella boxe (ko in semifinale) e per Pizzolato nel sollevamento pesi.

Atletica, Jacobs in semifinale dei 100 metri con record italiano (9”94). Avanti anche Tortu. Scherma, la sciabola a squadre femminile è quarta. Italbasket ai quarti. Le Azzurre del volley femminile sconfitte 3-0 dalla Cina. Djokovic perde la finale per il bronzo