Tokio 2020: I risultati degli azzurri

La Nazionale femminile di volley femminile, già certe di un posto ai quarti di finale del torneo, hanno perso con un netto 3-0 contro la Cina. Questi i parziali: 25-21, 25-20, 26-24. Le ragazze di Mazzanti restano in testa al Gruppo B con 9 punti. Prossimo ostacolo, lunedì, gli Stati Uniti.

Atletica, negli 800 metri donne la Bellò si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale la corsa di Elena Bellò negli 800 metri ai Giochi olimpici di Tokyo. L’azzurra ha chiuso la sua batteria al sesto posto correndo in 2’02″35. Atletica, anche Tortu in semifinale nei 100 metri in programma domani. L’atleta azzurro ha fatto un tempo di 10″10. La qualificazione arriva poco dopo quella di Marcell Jacobs.

Randazzo vola in finale nel salto in lungo

Grande prova dell’atleta azzurro, che al primo salto ha trovato uno splendido 8.10 che lo ha portato direttamente in finale

Pallanuoto, terza vittoria del Settebello: battuto il Giappone

Tutto facile per il Settebello: nella quarta giornata del girone A del torneo olimpico di pallanuoto maschile, la squadra allenata da Sandro Campagna ha sconfitto il Giappone per 16-8

Sciabola, le azzurre perdono la finale del bronzo con la Corea

Le azzurre della sciabola perdono il bronzo in una «finalina» all’ultima stoccata. Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e la subentrata Michela Battiston si sono fatte rimontare e sono state battute dalle Corea per 45 a 42

Basket

L’Italia batte la Nigeria 80-71 e si qualifica per i quarti di finale del torneo Olimpico di Tokyo. Partita dai due volti con gli Azzurri in completo dominio nel primo quarto, in difficoltà nella fase centrale della gara e poi nuovamente in totale controllo nell’ultimo periodo.

Scherma

L’Italia si ferma nella semifinale di sciabola a squadre femminile: sconfitta dalla Francia si giocherà il bronzo contro la Corea del Sud. Le azzurre non hanno mai vinto una medaglia nella sciabola femminile.

Canottaggio

Bruno Rosetti sale sul podio insieme al “suo” quattro senza. All’azzurro, fermato dalla positività al Covid a poche ore dalla finale conquistata insieme ai compagni, sarà assegnata la medaglia di bronzo. Lo ha deciso il Comitato Olimpico Internazionale, accogliendo la richiesta avanzata dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, subito dopo il terzo posto ottenuto da Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino.

Azzurri quarti nella staffetta mista

La staffetta 4×100 mista uomini-donne sfiora il podio in 3’39″28 ed è beffata dall’Australia al tocco. Sul podio ci sale col record mondiale la Gran Bretagna 3’37″68 sulla Cina da 3’38″86 e sull’Australia da 3’38″95. Polverizzato il record italiano di 3’42″30: Thomas Ceccon a dorso tocca in testa e con il record italiano dei cento in 52″23 (precedente 52″30), Nicolò Martinenghi con una frazione da 57″73 regge in testa dopo la rana, Elena Di Liddo resiste al terzo posto in 56″62. Infine Federica contro Dressel è autrice di un super 52″70 che non basta a salire sul podio.

Zazzeri in finale dei 50 stile

Lorenzo Zazzeri entra nella finale olimpica dei 50 stile libero con il settimo tempo (21”75) delle semifinali.

Atletica: due azzurre in semifinale nei 400 ostacoli

Yadis Pedroso si qualifica per le semifinali dei 400 ostacoli con il terzo tempo di ripescaggio e raggiunge Linda Olivieri. Luminosa Bogliolo, invece, è in semifinale nei 100 ostacoli.

Olimpiade da dimenticare per Jessica Rossi, portabandiera assieme al ciclista Elia Viviani alla cerimonia d’apertura. Jessica Rossi e Mauro De Filippis non sono andati oltre ad un undicesimo posto nel trap misto del tiro a volo che oggi ha fatto il suo esordio ai Giochi olimpici.