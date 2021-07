F1 Gp d’Ungheria. Pole di Hamilton

Nelle qualifiche del Gp d’Ungheria (‘Hungaroring) la pole è di Hamilton in 1’15″419: è la 101^ in carriera.Secondo Bottas e terzo Verstappen. Settimo Leclerc. A muro l’altra Ferrari di Sainz, che scatterà dal 15° posto. Schumacher non è sceso in pista per i danni riportati dalla Haas dopo l’incidente nelle FP3.

Belle qualifiche del Gp d’Ungheria , prima fila tutta Mercedes: Pole position di Lewis Hamilton 1’15″419: è la 101^ in carriera. Secondo Bottas e terzo Verstappen. Settimo Leclerc. A muro l’altra Ferrari di Sainz, che scatterà dal 15° posto. Schumacher non è sceso in pista per i danni riportati dalla Haas dopo l’incidente nelle FP3.

LA GRIGLI DI PARTENZA

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)



SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

TERZA FILA

5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

6 Lando Norris (Ing/McLaren)

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

SESTA FILA

11 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

12 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 George Russell (Ing/Williams)

18 Nicholas Latifi (Can/Williams)

DECIMA FILA

19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Mick Schumacher (Ger/Haas)