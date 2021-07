Anche il vicecampione del mondo Del Pin all’European Trophy sabato 31 luglio

. L’atleta

italiano torna in gara dopo il lungo infortunio

Pronti a seguire su DaZn e sulle pagine social di Icarus Ultra e Stihl

gli azzurri Del Pin (Pordenone) e Rossi (Novara) tra i pro, Ciaponi

(Sondrio), Perrin (Verrayes – Valle D’Aosta) tra i rookie

Fine settimana incandescente con il campionato Europeo dei taglialegna. In diretta

streaming da Monaco di Baviera su DaZn per cui questa gara è l’evento sportivo da non

perdere sabato 31 luglio (commento in italiano). Pronti a fare il tifo per gli atleti italiani

provenienti da tutto il Nord Italia, come Michael Del Pin da Meduno in provincia di

Pordenone che ad appena 23 anni parteciperà all’European Trophy con i migliori 18

d’Europa. Storia incredibile per l’azzurro, vicecampione del mondo Under 25 nel 2018,

infortunatosi seriamente l’anno successivo e costretto allo stop causa Covid per due anni;

le speranze azzurre sono riposte anche in Del Pin che afferma: “Non faccio pronostici,

non mi piace farli. Dico solo che per me sarà tutto nuovo nel Trophy, ma non ho nulla da

perdere e penso solo a dare il meglio”. Con lui ci sarà anche Andrea Rossi, 46 anni da

Massino Visconti, il più esperto della delegazione con tre titoli italiani alle spalle. Dovranno

vedersela, tra gli altri, anche col fuoriclasse svedese Pontus Skye che detiene il record

mondiale nello Stock Saw (motosega), o con fortissimi rivali come l’altro svedese E.

Hansson e il polacco M. Juskowski.

Ancora soddisfazioni dall’Europa con il valdostano Michel Perrin e il valtellinese

Alessandro Ciaponi che gareggiano nella categoria Under 25, tra i più promettenti

taglialegna in circolazione. Lo scorso fine settimana hanno conquistato rispettivamente la

medaglia d’argento e il quarto posto alla French Rookie Cup 2021 disputatasi a Le Puyen-Velay in Francia. Nel ranking ufficiale a livello mondiale redatto dalla federazione

internazionale di Timbersports, Alessandro Ciaponi è 6°, mentre Michel Perrin occupa la

7° posizione. Due settimane fa, i nostri portacolori erano stati protagonisti anche in

Svizzera superati dall’ostico Oliver Reinhard atleta elvetico di caratura internazionale.

Entrambi gli eventi sono in diretta streaming, oltre che su DaZn, anche sulle pagine

facebook https://www.facebook.com/UltraIcarus/, su https://www.facebook.com/

stihltimbersportsITA e su Youtube di STIHL TIMBERSPORTS®. Il collegamento inizia alle

ore 14 con il Rookie Championship e prosegue alle 19 con l’European Trophy. La

prossima settimana inizia la marcia di avvicinamento all’European Nations Cup del 7 con

Sky Sport e Cielo pronti a raccontare la disciplina con un servizio dedicato agli azzurri

Ciaponi e Perrin.

