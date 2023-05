Roma – Siviglia finale Europa League, le probabili formazioni

Stasera 31 maggio 2023 alle ore 21:00 la Roma giocherà alla Puskas Arena contro il Siviglia la finale Europa League con ventimila tifosi al seguito.

Le ultime

Quì Roma: Mourinho recupera Pellegrini, out Karsdorp e Kumbulla. Tammy Abraham nettamente favorito su Belotti. Sulle trequarti pronto Dybala l’argentino è in ballottaggio con Wijnaldum e Bove .

Sulla sinistra pronto El Shaarawy con Zalewski a destra. In mediana si ricompone la coppia Matic-Cristante. In difesa certi di un posto Smalling e Mancini, mentre Llorente è in vantaggio su Ibanez per l’ultima maglia. In porta torna Rui Patricio.

Quì Siviglia : attacco affidato a En-Nesyri mentre le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Rakitic. Dalla panchina l’ex Atalanta Gomez e l’ex Roma Lamela, ex giallorosso come Monchi dirigente degli andalusi.

Siviglia-Roma, le probabili formazioni

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Montiel, Gudelk, Badé, Navas; Rakitic, Fernando; Gil, Torres, Ocampos; En-Nesyri. All.: Mendilibar

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho