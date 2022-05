Euro22 Yerevan 21-30 Maggio: FINALISSIME: ABBES MOUHIIDINE ORO 92 KG, COMMEY ARGENTO 80 KG. L’ITALIA CHIUDE CON 7 MEDAGLIE

Sono 12 gli azzurri che hanno preso parte agli Europei Elite 2022, conclusisi oggi a Yerevan (Armenia).

L’Italia chiude questa kermesse con un risultato eccezionale visto che i suoi alfieri sono riusciti a portarsi a casa 1 Oro (Abbes Mouhidine 92 Kg), 1 Argento (80 Kg Alfred Commey) e 5 Bronzi (MANUEL CAPPAI 54 KG; LEONARDO ESPOSITO 48 KG; SALVATORE CAVALLARO 75 KG; FEDERICO SERRA 51 Kg; MICHELE BALDASSI 57 Kg)

Abbes Mouhiidine è ORO EUROPEO 92 Kg. L’Azzurro s’impone 5-0 nella finale di categoria sullo spagnole Reyes, già battuto nella semifinale del Mondiale dello scorso ottobre. Il boxer campano, dopo l’argento mondiale 2021, conquista un’altra prestigiosissima medaglia.

L’80 Kg Alfred Commey, superato 4-1 dal serbo Artjom alla fine di un match molto equilibrato e agonisticamente intenso, si mette al collo uno splendido argento, che va a sommarsi all’oro conquistato dall’azzurro agli ultimi Europei U22 dello scorso marzo.

“Questo oro è frutto di tanto lavoro e sacrifici fatti in allenamento” queste le parole dell’Oro europeo Abbes Mouhiidine “7 medaglie sono un risultato straordinario che dimostra la qualità di questo gruppo, che non è solo una squadra ma è una vera e propria famiglia. Come ho avuto modo di dire di fronte alla telecamera a fine match: “l’Italia della Boxe è tornata!”

“Con qualche piccola accortezza in più” queste le dichiarazioni di Alfred Commey ” avrei potuto fare mio l’oro, sono comunque soddisfatto per quest’argento, che la prossima volta trasformerò in oro”.

Finale 80 Kg Commey vs ARTJOM SRB 1-4

Finale 92 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA 5-0

ALFRED CROMWELL COMMEY

Nato a Reggio Emilia il 19/10/2001, tesserato presso l’ASD Reggiana Boxe Olmedo e allenato dal Maestro Michael Galli. L’italo-ghanese ribattezzato “Big Fredo” ha iniziato a boxare all’età di sedici anni ed ha debuttato nel 2019 conquistando l’oro al Torneo Esordienti a Reggio Emilia. Nel 2021 ha conquistato l’oro ai Campionati Italiani Under 22 a Cascia ed al Torneo Internazionale di Sarajevo in Bosnia Erzegovina. Ancora oro ai Campionati Italiani Assoluti a Massa. Frequenta il quinto anno all’ Istituto Professionale Meccanico. Nel tempo libero gioca a basket e guarda i film. Si definisce come un mancino tecnico che riesce sempre a tenere un ritmo elevato in tutte e tre le riprese.

AZIZ ABBE MOUHIIDINE

Nato a Solofra (Avellino) il 6/10/1998 ma la sua casa è a Mercato San Severino. Appartenente, dal 2018, al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro. Il padre, un ingegnere, si è traferito dal Marocco in Italia per completare gli studi e qui ha conosciuto sua madre. A soli quattro anni ha iniziato a praticare nuoto e karate, poi la kickboxing e a diciassette anni è passato al pugilato, iniziando a boxare presso l’Olympic Planet con il suo attuale allenatore, lo zio Gennaro Moffa. Vicecampione Italiano, Campione al Torneo Guanto d’Oro, Medaglia di bronzo ai Campionati Europei Under 22 di Braila nel 2017. Ha conquistato l’oro ai Campionati Europei Under 22 di Targo Jiu nel 2018. Nello stesso anno è diventato Campione dell’Unione Europea a Valladolid e Campione dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. Splendido argento ai Mondiali di Belgrado 2021, sogna di completare l’opera ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, sostenuto dalla compagna Carlotta Paoletti, azzurra della Nazionale Femminile di Pugilato.

24/5

16° 71 Kg Cavallaro vs Newns SCO 4-1

8° 80 Kg Commey vs Bevan WAL 3-2

8° 54 Kg Cappai vs Boudhi BEL 5-0

25/5

8° 51 Kg Serra vs Demir TUR 5-0

8° 60 Kg Russo vs Gomtsyan GEO 0-4

8° 86 Kg Brito va Kushinashvili GEO 0-5

8° 75 Kg Cavallaro vs Bartl CZE 5-0

26/5

8° 71 Kg Cavallaro vs Kapuler ISR 3-2

8° 67 Kg Micheli vs Durkacz POL 0-5

8° +92 Kg Tonyshev vs Begadze GEO 0-5

8° 92 Kg Mouhiidine vs Bouafia FRA 5-0

27/5

4° 80 Kg Commey vs Ehis GER 5-0

4° 54 Kg Cappai vs McHale SCO 3-2

4° 57 Kg Baldassi vs Brach POL 4-1

4° 48 Kg Esposito vs Tyshkovets UKR 3-2

4° 51 Kg Serra vs Darbadze GEO 5-0

4° 75 Kg Cavallaro vs Gueler TUR 5-0

4° 71 Kg Cavallaro vs Akbar ENG 0-5

4° 92 Kg Mouhiidine vs TCHIGLADZE GEO 5-0

29/5

Semifinale 92 Kg Mouhiidine vs Williams ENG 5-0

Semifinale 54 Kg Cappai vs Bennama FRA 0-5

Semifinale 57 Kg Baldassi vs Usturoi BEL 0-5

Semifinale 75 Kg Cavallaro vs Dossen IRL 1-4

Semifinale 48 Kg Esposito vs SEBAHTIN BUL 0-5

Semifinale 51 Kg Serra vs Mac Donald ENG 2-3

Semifinale 80 Kg Commey vs Sapun UKR 5-0

30/5

Finale 80 Kg Commey vs ARTJOM SRB 1-4

Finale 92 Kg Mouhiidine vs Reyes SPA 5-0