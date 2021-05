HOCKEY PRATO -Nazionale Italiana Femminile.Le convocate di Roberto Carta per l’Europeo A di Amsterdam

– L’Italdonne (17esima del ranking) dal 6 al 13 giugno è impegnata in Olanda nell’Europeo, che segna il ritorno in Pool A – elitè dell’Hockey continentale – a distanza di 6 anni dall’ultima partecipazione. (foto: Dalla Vittroria e Oviedo in azione)

HOCKEY SU PRATO FEMMINILE – L’allenatore della Nazionale Italiana Femminile di Hockey su Prato, Roberto Carta, ha reso nota la lista delle 20 atlete che partiranno alla volta di Amsterdam dove, dal 6 al 13 giugno prossimi, si svolgeranno gli Europei di Pool A.

Ad Amsterdam l’Italia (n. 17 del ranking mondiale) è inserita nel gruppo B dell’EuroHockey Championship, insieme a Germania (3 al mondo), Inghilterra (5) e Belgio (12). Dall’altra parte del tabellone Olanda (1), Spagna (7), Irlanda (8) e Scozia (22). L’esordio dell’Italdonne è previsto per la mattina di domenica 6 giugno, alle h. 10:30: per le Azzurre sfida all’Inghilterra. Giusto il tempo di raccogliere le forze, che il giorno dopo, alle h. 14:45, sarà ancora campo: c’è Italia-Belgio. Mercoledì 9, h. 15:45, spazio all’ultima gara della fase a gironi: il deja vous con la Germania, ultima big affrontata dall’Italdonne in una competizione ufficiale, nel preolimpico di Monchengladbach (Germania).

Al termine della fase a gironi tutte le otto squadre continuano a giocare: le ultime due si sfidano per determinare i piazzamenti conclusivi; le prime due si contendono finale e vittoria dell’Europeo, che nelle ultime due edizioni (2017, 2019) è stato vinto dall’Olanda.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL CALENDARIO COMPLETO DELLE GARE: https://tms.fih.ch/competitions/1262/matches

—

Queste le atlete convocate da Roberto Carta che partecipano alla Final di Valencia:

Roberto Carta

PORTIERI

LUCIA CARUSO, SOFIA MONTSERRAT

DIFENSORI

CONSTANZA AGUIRRE, TERESA DALLA VITTORIA, IVANNA PESSINA, SARA PUGLISI, ILARIA SARNARI, CHIARA TIDDI (capitano)

CENTROCAMPISTI

AGOSTINA AYALA, ELEONORA DI MAURO, SOFIA LAURITO, SOFIA MALDONADO, AILIN OVIEDO

ATTACCANTI

ANTONELLA BRUNI, FEDERICA CARTA, PILAR DE BIASE, LUCIANA FERNANDEZ, MARIA EMILIA GARCIA MUNITIS, AGUEDA MORONI, LARA OVIEDO





STAFF :

Team Manager: Paolo GRAZIOLI

Allenatore: Roberto CARTA

Assistente Allenatore: Fabrizio MATTEI

Collaboratore: Roberta LILLIU

Assistente Tecnico: Luca ANGIUS

Preparatore Atletico: Daniele DESOGUS

Medico: Margarida GORJAO

Fisioterapista: Andrea PIERINI