Red Bull Hammers with Homies ritorna con la finale internazionale in Italia, a Madonna di Campiglio, Trentino.

Red Bull Hammers with Homies mette in competizione crew di appassionati snowboarder grazie a un format che basa le proprie valutazioni su capacità radicate in ogni freestyler: creatività, stile e viva competizione, nel rispetto di quei valori dello snowboard delle origini ovvero puro divertimento e sana amicizia.

Format di gara e programma evento

La finale internazionale vedrà competere fra loro 16 team provenienti da tutta Europa in un avvincente format: ogni team sarà composto da 3 snowboarder che affronteranno lo snowpark insieme con run a base di creatività, stile e gioco di squadra. Dopo la Jam Session di qualifica le migliori 8 crew verranno combinate in un pannello di KO-System e si affronteranno in un avvincente knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore di Red Bull Hammers with Homies 2022.

Il programma del weekend che renderà questo evento ancora più unico non si limiterà solamente alla crew battle di domenica 17 aprile nell’Ursus Snowpark: è prevista infatti anche una Rail Jam la sera di sabato 16 aprile, con un apre-ski party e DJ Set che vedrà la straordinaria partecipazione di Salmo, artista e produttore discografico.

Lo spettacolo quindi è assicurato, sia in quota presso l’Ursus Snowpark, sia in valle alla partenza della cabinovia Grostè, con un Dj set da spettino. L’invito è rivolto a tutti: accorrete per assistere gratuitamente all’evento che riporterà ognuno di voi alle radici dello snowboard e ai suoi valori.

Foto dall’ultima edizione 2020 del Red Bull Hammers with Homies

PROGRAMMA EVENTO

Venerdì 15 aprile:

14:00 – 19:00 iscrizioni @ race office (sala della cultura – MdC)

18:00 Nitro Team Autograph Session & Aperitif @ Sport 3Tre (MdC)

Sabato 16 aprile:

10:30-12:30 Training Crew Battle @Ursus Snowpark

15:00 – 16:00 Training Rail Jam @Partenza Grostè

16:30 – 19:30 Contest Rail Jam & Salmo DJ Set

Domenica 17 aprile:

10:30-12:30 Crew Battle quali – 2 hours Jam Session @Ursus Snowpark

13:30 – 15:30 Crew Battle finals – top 8 Knock-Out Comp @Ursus Snowpark

15:30 Crew Battle Prize Giving @Ursus Snowpark

Orario e location da confermare: Final Party

