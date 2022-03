Il Wonderbay San Marino da venerdì 1 a domenica 3 aprile seconda tappa del “padel Tour 2022” open maschiole e femminile

Fa tappa all’estero il ‘Padel Tour 2022’, circuito di tornei Open maschili e femminili,

organizzato dal comitato FIT Emilia Romagna in collaborazione con Match Point e

Net-Gen.



Il secondo appuntamento in calendario, dopo quello andato in scena a The Wall

Ravenna dal 25 al 27 marzo con successo di Alessandro Cevellati e Andrea

Patracchini nel maschile e di Martina Camorani e Anna Signorini nel femminile, si

disputa infatti da venerdì 1 a domenica 3 aprile al Wonderbay di San Marino, con

montepremi complessivo di 2.000 euro.

Alla chiusura delle iscrizioni nel tabellone maschile, in particolare, spiccano le prime

due teste di serie, nelle quali figurano due giocatori di prima categoria: Nicola

Remedi, in coppia con Vinicius Trevisan Palhavan, e Alberto Micali, insieme a Filippo

Mora.

Le sfide avranno inizio venerdì alle 15, per poi entrare nel vivo sabato, con ottavi e

quarti di finale, e culminare nella giornata di domenica, con le semifinali al mattino e

nel primo pomeriggio le finali: quella femminile alle 14 e quella maschile non prima

delle 15.



Per il giovane movimento biancazzurro del padel, coordinato da Stefano Pazzini

(nell’occasione anche giudice di gara), per il club di Serravalle e per la Federazione

Sammarinese Tennis questo appuntamento costituisce anche un importante banco di

prova in vista dell’organizzazione, in autunno, di un torneo del circuito internazionale

Cupra FIP Tour.Sito web: https://www.net-gen.it/

https://www.facebook.com/NetGenRomagna – https://www.facebook.com/emiliaromagnapaddle/

VENTIQUATTRO TAPPE PIU’ IL MASTER FINALE – Il ‘Padel Tour 2022’ presenta

ben 24 tappe più il Master Finale, che toccheranno tutto il territorio dell’Emilia

Romagna, una delle realtà dove lo sport del momento ha trovato terreno più fertile

(terza regione come numero di tesserati FIT, la prima se rapportati ai residenti).

Ecco l’elenco completo delle prove in calendario:

25-27 marzo The Wall Ravenna

1-3 aprile Wonderbay San Marino

8-10 aprile Bola de Oro Faenza

29 aprile-1 maggio Sun Padel Riccione

6-8 maggio Galaxy Padel Ferrara

13-15 maggio Sun Padel Rimini

20-22 maggio Mima (Mare Pineta)

27-29 maggio Centro Padel Piacenza

10-12 giugno Country Racket World Bologna

17-19 giugno Padel Club Cattolica

24-26 giugno Misano Out Sporting Club

1-3 luglio Ravenna Padel Center

8-10 luglio New River Piacenza

15-17 luglio Cervia Padel 1994

22-24 luglio Up Tennis Torre Pedrera

29-31 luglio Padel Polisportiva Saliceta Modena

5-7 agosto The Wall Marina Romea

26-28 agosto Viserba Padel

2-4 settembre Padel Club Riccione

16-18 settembre Modena Set Point

23-25 settembre Massa Lombarda Padel

7-9 ottobre Padel Town Forlì

14-16 ottobre 051 Padel & Beach Casalecchio (BO)

21-23 ottobre Centro Padel Piacenza

Data da definire (fine ottobre/inizio novembre) Master Finale