Qual.Mondiali 2022: Lituania-Italia. le probabili frmazioni

Si chiuderà stasera il trittico di match qualificazioni Mondiali Qatar 2022. Gli azzurri di Mancini scenderanno in campo contro la Lituania. Due i successi per gli azzurri: Irlanda del Nord (2-0) e Bulgaria con lo stesso risultato).L’Italia in testa al girone con 9 punti.

Il ct azzurro dovrebbe dare spazio a Di Lorenzo, il difensore del Napoli al posto di Florenzi

Con Emerson per Spinazzola a sinistra, i centrali Acerbi e Bastoni con Bonucci in panchina

A centrocampo dovrebbe partire Locatelli dall’inizio, dopo la rete in Bulgaria. Al suo fianco potrebbero esserci Pessina e Pellegrini. In attacco torna Immobile come punta centrale, con ai suoi lati i due juventini Chiesa e probabilmente Bernardeschi.

In casa Lituania, formazione al posto 129 del Ranking Uefa, si prova l’impresa. I baltici non si sono mai qualificati nella sua storia ad una fase finale di un Europeo o Mondiale. In casa arrivano da due pareggi consecutivi e sperano di poter ottenere un risultato prestigioso contro l’Italia.

Queste le probabili formazioni:

Lituania (4-1-4-1): Svedkauskas, Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas, Simkus, Novikovas, Dapkus, Eliosius, Lasickas, Cernych. All. Urbonas

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; L. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All. Mancini.