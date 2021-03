Marco Di Nardo su ReteCalcio.net: “Il Napoli punta a Kamara

Marco Di Nardo, giornalista di CalcioToday.it, ha rilasciato -in Esclusiva- una lunga intervista a ReteCalcio.Net spaziando dall’Italia di Mancini al Napoli di Gattuso fino ad Aurelio De Laurentiis che – secondo il suo parere- punterà a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. Per questo, il Napoli punta a Kamara del Marsiglia e Owen Wijndal. Per quanto concerne il centrocampo, dovrebbe uscire Lobotka come anche Bakayoko. Il Club azzurro avrebbe nel mirino Koopmeiners dell’Az Alkmaar.

Questo quanto detto da Di Nardo:

Una valutazione sul lavoro di Mancini che sta riportando l’Italia a livelli internazionali che merita per la sua storia?

”Penso che Mancini stia facendo un ottimo lavoro. Grazie a lui, il processo di svecchiamento dell’Italia sta andando avanti e con successo. Inoltre, dopo tanto tempo, questa Nazionale ha un’idea di gioco ben delineata e che viene portata avanti a prescindere da chi scende in campo”.

Insigne, visto il momento attuale che sta attraversando, potrà contribuire, secondo Di Nardo, a portare il Napoli in Champions?

”Insigne è il fuoriclasse del Napoli, così come della Nazionale italiana. -afferrma Di Nardo a ReteCalcio.Net -Detto ciò, resto sempre dell’idea che un singolo calciatore possa risolvere qualche gara da solo ma alla lunga è il gruppo a fare la differenza. Se il Napoli riuscisse a ricompattarsi come gruppo, avrebbe le possibilità di andare in Champions League”.

Gattuso, come altri allenatori, avrà commesso qualche errore, ma a lui non è stata concessa –da molti- alcuna attenuante.

Non è vero che non ha avuto attenuanti. A Benitez, così come a Sarri e ad Ancelotti, sono stati date meno attenuanti. Addirittura, il tecnico toscano era a rischio esonero, secondo l’ambiente partenopeo, già dopo due giornate di campionato. Gattuso ha avuto tutto il tempo necessario per impostare una squadra e definire al meglio gli obiettivi stagionali. -prosegue Di Nardo a ReteCalcio.Net– Ha pensato alla sua idea di calcio ma non in corrispondenza del materiale umano messo a disposizione dalla società. Di errori ne sono stati fatti tanti e deve ringraziare due cose: che si giocasse senza pubblico e che non ci fossero allenatori disponibili a subentrare. In caso contrario, Gattuso non sarebbe andato oltre la gara esterna di Verona.

Avendo recuperato quasi tutti i calciatori, Gattuso dovrebbe non effettuare più turnover e schierare, fino al termine della stagione, la migliore formazione possibile?

”Questo dipenderà solo da come la squadra si comporterà durante gli allenamenti. Gattuso è un allenatore molto serio e prepara con dovizia di particolari ogni gara. Chi non sarà concentrato al massimo, non giocherà. Quindi, tutto dipenderà dai calciatori”.

Il Napoli ‘corteggia Zaccagni’ . Il centrocampista potrà essere un calciatore giusto per il Napoli, qualsiasi sia il prossimo allenatore che guiderà la squadra azzurra?

”Penso che possa ritagliarsi il giusto spazio a Napoli, a prescindere da chi sarà l’allenatore, a patto che si consideri che viene da una piazza piccola ed è giovane. Pertanto, potrebbe aver bisogno di un tempo di ambientamento per poter far bene in maglia azzurra”.

Un parere di Di Nardo sul momento attuale di Zielinski e sulla mancata convocazione in Nazionale di Politano che era attesa da molti tifosi ed addetti ai lavori.

”Entrambi sono due ottimi calciatori e proprio per questo, ci si aspetta un andamento costante cosa che non si è registrato negli ultimi mesi. -riferisce Di Nardo a ReteCalcio.Net– Se riusciranno a mantenere un rendimento costante, la convocazione in Nazionale sarà possibile”.

Quali obiettivi di mercato sono monitorati con particolare interesse –in questo momento- dal Napoli? ”De Laurentiis punterà a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. Per questo, si punta a Kamara del Marsiglia e Stengs dell’Az Alkmaar per la difesa. Per quanto concerne il centrocampo, dovrebbe uscire Lobotka e non dovrebbe essere confermato Bakayoko e prendere Koopmeiners dell’Az Alkmaar. Resta ancora un rebus invece in attacco”. Conclude Di Nardo.

