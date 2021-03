La Porto Cervo Racing con Moricci-Garavaldi (Skoda Fabia R5) al Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia.

Un altro appuntamento in Toscana per la Scuderia e l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi che, a bordo della Skoda Fabia R5, saranno al via della sesta edizione del Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, in programma il 2 e 3 aprile.

A meno di un mese dalla positiva prestazione al “Rally Il Ciocco e Valle del Serchio” la Porto Cervo Racing e l’equipaggio composto da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, saranno allo start del Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, in programma alla vigilia di Pasqua, il 2 e 3 aprile.

L’affiatato equipaggio (insieme nell’abitacolo da oltre vent’anni) correrà la sesta edizione della gara (con quartier generale a Piombino) sulla Skoda Fabia R5 fornita dalla Pavel Group, gommata Michelin.

“Conosciamo le prove speciali del ‘Colline Metallifere’”, ha detto il co-pilota Paolo Garavaldi, “in quanto erano inserite all’interno di altre manifestazioni, come il Rally Continental e il Rally città di Livorno. Le prove speciali, sia Canneto, sia Sassetta-Suvereto soprannominata l’università dei navigatori perché sono quasi dodici chilometri di curve “una dentro l’altra”, sono mitiche e storiche prove speciali dei “Rally città di Livorno” degli anni Ottanta, quindi prove con un certo fascino.

Abbiamo corso quelle prove quando sviluppavamo la Mitsubishi Lancer Evo IX R4, in una edizione eravamo al comando della gara, mentre l’anno successivo, quando eravamo secondi assoluti, siamo stati costretti al ritiro per rottura meccanica. In questa edizione, che si preannuncia molto agguerrita, con diversi pretendenti alla vittoria, partiremo con il numero 8. Proveniamo dal “Rally Il Ciocco”, quindi continueremo il nostro percorso, con la messa a punto della vettura e, soprattutto, del binomio macchina-gomme Michelin. Ringraziamo la Pavel Group che ci mette a disposizione la macchina, la T Tecnica e tutti gli sponsor che ci supportano sia per questa gara che per le successive che abbiamo in programma. Confidiamo di poter fare una bella figura”.

La gara, che presenta due prove speciali da ripetere tre volte (62,73 chilometri cronometrati e 295,04 complessivi) a causa della persistente emergenza sanitaria, sarà “a porte chiuse”. La partenza è in programma sabato 3 aprile alle 8, mentre l’arrivo è previsto alle 17:36.

Intanto, nel rinnovato sito internet della Scuderia Porto Cervo Racing www.portocervoracing.it – che integra la comunicazione offerta attraverso le pagine Social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) – è possibile trovare tutte le notizie relative alle attività del Team, con la sezione, tra le altre, creata per i suoi piloti e co-piloti. Inoltre, è presente un “sito nel sito” interamente dedicato al “Rally Terra Sarda” organizzato dalla Porto Cervo Racing, in programma il 2 e 3 ottobre 2021, valido come ultima prova della Coppa Rally di Zona, per il Sardegna Rally Cup e per il Campionato Rally Delegazione Sardegna.

Moricci-Garavaldi_Skoda-Fabia-R5_Porto-Cervo-Racing_Foto-Martino-Areniello