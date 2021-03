Sono 200 i posti disponibili nella mezza maratona e 100 quelli della 10,2K competitiva



Inizia il conto alla rovescia ufficiale verso la14^ Scarpadoro Half Marathon e StraVigevano che si correranno domenica 2 maggio a Vigevano, con l’apertura delle nuove iscrizioni in programma giovedì 1 aprile.



Gli organizzatori, dopo aver ricevuto le diverse conferme e rinunce da parte degli atleti iscritti all’edizione 2020, mettono quindi a disposizione 200 pettorali nella mezza maratona e 100 nella 10,2 km, per un totale di 500 nella 21K e 200 nella gara più corta.



Entrambe le manifestazioni saranno competitive, aperte quindi solo a tesserati Fidal o possessori di Runcard e il costo è di 20 euro per la mezza maratona e 12 euro per la StraVigevano. Gli atleti potranno iscriversi solo online attraverso questo link



In caso di cancellazione della manifestazione per ulteriore aggravarsi della situazione sanitaria, le iscrizioni verranno tenute valide per il 2022.



La partenza della Half Marathon è prevista alle ore 9 e dopo un quarto d’ora partirà la 10,2K. Sede di partenza e arrivo sarà, come sempre, lo Stadio Comunale Dante Merlo.



Il percorso, uguale nei primi 10 km per entrambe le gare, si snoda nel centro storico di Vigevano con i suggestivi passaggi nel Castello Sforzesco, Strada Coperta e Piazza Ducale, per poi proseguire in aperta campagna e nel Parco del Ticino, su strade chiuse al traffico e paesaggi verdi e far ritorno al Dante Merlo �