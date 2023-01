Udinese, Sottil: ” meritavamo di vincere”

Andrea Sottil ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Verona.

“Penso che l’Udinese abbia dominato questa partita. Peccato per questo gol iniziale, un po’ rocambolesco, ne capitano pochi di gol così. Abbiamo fatto nene anche nel secondo tempo, senza rischiare tanto, nessun tiro da fuori – ha spiegato l’allenatore dell’Udinese -. Mi dispiace per i ragazzi, che la volevano assolutamente e non è arrivata. Però bisogna accettare il risultato. Non ci siamo riusciti e questo mi dispiace per i ragazzi, perché secondo me per quello che ha detto il campo l’Udinese meritava di vincere la partita”.