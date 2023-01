Udinese-Halles Verona 1-1

Udinese-Hellas Verona posticipo ventisema giornata Serie è terminato in parità

Verona in vantaggio (11’): Lazovic calcia , la traittoria della palla raggiunge Becao il brasiliano cerca di copiere ditesta , la sfera assume una strana traiettoria e s’insacca alla spalle ei Silvestri. La squadra di Sottil regisce subito sfiorando il pari in varie occasioni, Montipò si esalta, nulla può fare al 21’ sul mancino chirurgico di Samardzic. I bianconeri salgono a 29 punti in classifica, raggiunge quota 13 l’Hellas.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2) – Silvestri ; Becao , Bijol , Perez ; Ehizibue (40’ st Ebosele), Samardzic , Walace , Arslan (20’ st Lovric ), Udogie (40’ st Ebosse ); Beto , Success (47’ st Semedo). All. Sottil. A disposizione: Padelli, Pafundi, Piana, Masina, Abankwah, Pereyra, Buta.

VERONA (3-4-2-1) – Montipò Magnani , Hien , Ceccherini (1’ st Coppola ); Depaoli 6 14’ st Terracciano ), Tameze , Sulemana (14’ st Duda ), Lazovic ; Lasagna , Braaf (28’ st Ngonge ); Djuric (41’ st Piccoli). All. Zaffaroni. A disposizione: Marquez, Zeefuik, Verdi, Berardi, Kallon, Cabal, Perilli.

Arbitro: Pairetto.

Marcatori: 4’ aut. Becao (V), 21’ Samardzic (U)

Ammoniti: Beto (U), Magnani (V), Ceccherini (V), Sulemana (V)