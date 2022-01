WWE ROYAL RUMBLE 2022: Brock Lesnar vince la Royal Rumble 19 anni dopo la sua prima volta. Seznazionale ritorno per Ronda Rousey si aggiudica la rissa reale e va a Wrestlemania

ROMAN REIGNS MANTIENE LA CINTURA. BOBBY LASHLEY TORNA CAMPIONE WWE, Nella foto Ronda Rousey

Al The Dome at America’s Center di Saint Louis, Missouri, di fronte ai 44390 spettatori che hanno riempito l’arena, Brock Lesnar fa la storia e si aggiudica per la seconda volta in carriera il Royal Rumble match, a distanza di 19 anni dalla sua prima volta. In un incontro a cui hanno partecipato anche il comico Johnny Knoxville e il cantante Bad Bunny, The Beast entra con il numero 30 ed elimina per ultimo Drew McIntyre.

Ritorno perfetto per Ronda Rousey, 1027 giorni dopo il suo ultimo incontro a WrestleMania 35. Entrata a sorpresa nella Royal Rumble femminile con il numero 28, mette a segno cinque eliminazioni e riparte così dal main event di WrestleMania. Charlotte Flair beffata nel finale dall’ex campionessa UFC.

Roman Reigns si conferma campione pure dopo il match contro Seth Rollins, che per l’occasione si presenta sul ring in modalità “Shield”. Proprio rievocando il suo storico tradimento, il Tribal Chief lo colpisce alle spalle con una sedia, perdendo per squalifica ma conservando la cintura. C’è la firma di Reigns anche nella sconfitta di Brock Lesnar contro Bobby Lashley, diventato di nuovo campione dopo l’attacco di Roman a The Beast (con tanto di voltafaccia di Paul Heyman), approfittando dell’arbitro a terra. Negli altri match Becky Lynch si conferma campionessa di Raw sconfiggendo Doudrop, mentre Edge e Beth Phoenix vincono il mixed tag team match contro The Miz e Maryse.

Roman Reigns

I risultati di tutti i match.

Universal Championship Match

Vincitore: Seth Rollins vs Roman Reigns per squalifica (ancora campione)

Women’s Royal Rumble Match

Vincitrice: Ronda Rousey vs Charlotte Flair, Bianca Belair, Shayna Baszler, Rhea Ripley, Lita, Natalya, Shotzi, Brie Bella, Nikki Bella, Nikki A.S.H., Might Molly, Mickie James, Liv Morgan, Sarah Logan, Alicia Fox, Summer Rae, Michelle McCool, Ivory, Naomi, Aliya, Zelina Vega, Carmella, Sonya Deville, Cameron, Tamina, Dana Brooke, Sasha Banks, Kelly Kelly e Melina

Raw Women’s Championship Match

Vincitrice: Becky Lynch vs Doudrop

WWE Championship Match

Vincitore: Bobby Lashley vs Brock Lesnar



Mixed Tag Team Match

Vincitori: Edge e Beth Phoenix vs The Miz e Maryse

Men’s Royal Rumble Match

Vincitore: Brock Lesnar vs Drew McIntyre, Shane McMahon, Riddle, Bad Bunny, Randy Orton, Otis, Big E, Kevin Owens, Rey Mysterio, Dolph Ziggler, Sheamus, Kofi Kingston, Happy Corbin, Madcap Moss, Rick Boogs, AJ Styles, Chad Gable, Ridge Holland, Austin Theory, Dominik Mysterio, Ricochet, Omos, Damian Priest, Montez Ford, Angelo Dawkins, Sami Zayn, Johnny Knoxville, Shinsuke Nakamura e Robert Roode