La Coppa Italia nelle mani dei Seamen Milano

L’atto finale della Coppa Italia 2021, il derby tra Seamen e Rhinos Milano ha visto il trionfo dei “marinai” per 39 a 15 dopo una partita combattuta e dominata da due ottime difese. Si chiude così lo Youth Bowl 2021, splendida edizione delle finali giovanili Fidaf.

Questa bellissima edizione dello Youth Bowl, l’evento che celebra le finali dei Campionati giovanili Fidaf, si è chiusa con l’atto conclusivo della Coppa Italia, il torneo che ha visto scendere in campo, di fatto, le formazioni Under 21 italiane, ‘rinforzate’ da atleti fuori quota ma con alle spalle non più di due anni di esperienza agonistica. Seamen e Rhinos Milano hanno dato vita all’ennesimo derby della loro storia, offrendo un ottimo spettacolo e un assaggio di quello che la prossima stagione senior tackle ci offrirà a partire dal prossimo marzo.

Sono i Seamen Milano a partire in attacco e lo fanno con grande aggressività, lasciando il campo ai propri runningback, che portano la palla in profondità fino alle 20 yard, distanza sufficiente per mettere a tabellone i primi 3 punti grazie al bel field goal calciato da Jonata Loria. I Rhinos rispondono subito con un grande kick off return di Simone Boni che fa partire il proprio attacco dalle 45 yard blue-navy. Una penalità spinge di altre 15 yard in avanti l’offense nero-arancio, che arriva in red zone con un lancio di Raven Ines. Anche i Rhinos, però, non riescono a fare altro se non calciare un field goal, che Giacomo Sarra esegue perfettamente per il pareggio: 3-3. Il primo ‘big play’ della partita lo mettono a segno i Seamen con un gran lancio di Joshua Croppenstedt su Lorenzo Bassi. Loria trasforma su calcio: 10-3.

Ali Saad

Il lungo drive offensivo successivo dei Rhinos Milano si chiude con il gran TD pass di Ines su Gabriele Goria. Il calcio di trasformazione però non va a segno e i Seamen restano in vantaggio per 10 a 9. Efficace kick off return del velocissimo Saad Ali, che porta i marinai sulle 43 yard Rhinos, quando inizia il secondo quarto di gioco.

Ancora un drive lungo, questa volta a marchio Seamen, ma di nuovo ci si deve affidare alla gamba di Loria per incrementare il vantaggio con un field goal, perché la difesa dei rinoceronti non molla in red zone: 13-9. Un fumble di Simone Boni nel kick off return regala ai Seamen un’altra ghiottissima occasione, ripartendo con l’attacco dalle 30 yard nero-arancio. Arriva però immediatamente il ‘big play’ della difesa dei Rhinos con l’intercetto di Riccardo Bargagli Stoffi che mette una grossa pezza sull’errore di prima. Boni si fa perdonare e nell’azione successiva porta i compagni sulle 40 yard Seamen. I Rhinos puntano sul gioco aereo e i Seamen li puniscono con un pick six messo a segno da Saad Ali per il 20 a 9 (dopo l’ennesimo calcio di Laria a segno). I Rhinos subiscono la pressione della difesa avversaria, perdono ancora palla mettendo i Seamen nuovamente in posizione ottimale per provare ad aumentare il gap, quando mancano circa 3 minuti all’half time. E’ ancora Jonata Loria il protagonista, però, perché serve un altro field goal per arrotondare il vantaggio: 23 a 9. La prima metà dell’incontro termina senza altri sussulti, con i Rhinos in forte difficoltà soprattutto in attacco e i Seamen che continuano a spingere con il gioco aereo, non trovando però soluzioni efficaci per battere la difesa nero-arancio.

Nella ripresa, difese in cattedra, attacchi costretti più volte al punt e QB messi sotto pressione dalle rispettive secondarie, con intercetti da entrambe le parti e continui cambi di possesso. Sono i Seamen a rompere l’inerzia, mandando in TD con una breve corsa Lorenzo Borsari. Loria non sbaglia e il vantaggio aumenta: 30-9. Tornano in attacco i Rhinos, che continuano a provare a guadagnare terreno per le vie aeree, ma Ines è impreciso, costretto a giocare sotto la forte pressione della difesa dei marinai e ancora una volta si va al calcio di allontanamento. Inizia l’ultimo quarto di gioco, la rimonta dei Rhinos sembra impossibile, ma un leggero infortunio costringe in sideline Croppenstedt e i Rhinos ne approfittano con una difesa che, per tutta la partita, è stata il reparto migliore in campo. Si cambia regia anche in casa nero-arancio, Lorenzo Colombo sostituisce Raven Ines e la svolta paga, perché i Rhinos tornano in endzone grazie ad un TD pass del nuovo entrato su Simone Boni. Il tentativo di trasformazione non va a buon fine: 30-15. Le tifoserie si animano sugli spalti, ma i Seamen non intendono concedere altro e, con Croppenstedt di nuovo in campo e una difesa coriacea prima mettono a segno una safety e poi, sul kick off dei rinoceronti, compiono il capolavoro: Gabriele Verderio ritorna l’ovale direttamente in endzone! Loria chiude i conti e i Seamen si aggiudicano questa prima edizione della Coppa Italia vincendo per 39 a 15.

Una bella partita, a chiusura di un meraviglioso weekend di football. La Fidaf ringrazia Touchdown srl e tutto lo staff del Guelfi Sport Center per l’organizzazione, e poi le squadre, le famiglie e gli arbitri che hanno ancora una volta trasformato un evento agonistico in una grande festa di sport.

MVP Finale: Ali Saad (Seamen Milano)

Ph. Credits: @Nicola Maccagnani