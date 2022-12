Pelè, funerali il 3 gennaio , sarà sepolto al cimitero che affacia sullo stadio Urbano Caldeira

La morte di O rei , il Brasile e tutto il Mondo dello Sport è in lutto.

Il corpo di Pelé sarà portato a Vila Belmiro, storica “casa” del Santos, per una veglia funebre. Lo riporta Globo Esporte, spiegando che questa era la volontà dello stesso Pelé. iIfunerali, fissati per martedì 3 gennaio, Pelé verrà sepolto in un cimitero verticale nel municipio di Santos.

Pele’ verra’ sepolto in un cimitero verticale considerato come il piu’ alto del mondo, nel municipio di Santos. Lo riferisce la testata ‘O’ Globo’, che ricorda che il campione brasiliano morto oggi all’eta’ di 82 anni, acquisto’ anni fa una serie di loculi per se’ e la famiglia nel Memoriale della Necropoli Ecumenica. Il cimitero e’ affacciato sull’Estádio Urbano Caldeira, il tempio del Santos dove O Rei debutto’ come professionista e si trasformo’ in leggenda. “

foto:Tripadvisor