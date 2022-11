Tennistavolo Sassari: bronzo dell’Under 21 Marco Poma al Torneo Nazionale Giovanile di Terni – La società sassarese 15^ su 95 club italiani

Un terzo posto Under 21 e la posizione numero 15 in Italia (su 95 club) che è anche la più alta tra le società sarde. Bilancio positivo per il Tennistavolo Sassari nella intensa quattro giorni di Terni per il 1° Torneo Nazionale Giovanile della stagione.

Nell’Under 21 Marco Poma è arrivato sino alla semifinale battendo Filippo Corniani 3-0, Andrea Scardigno 3-1 e Antonio Pellegrini. Si è dovuto arrendere al quinto set a Federico Vallino Costassa (Tennistavolo Torino) dopo aver rimontato lo 0-2 nel quinto e decisivo set ha perso 11-8.

Nell’Under 11 due atleti sassaresi si sono fermati ai quarti contro gli atleti andati poi in finale: Leonardo Trevisan (del cs Sportni Krozek Krasa) ha prevalso per 3-0 su Nicola Cilloco (Tennistavolo Sassari) e Pietro Campagna (Prato) ha avuto la meglio per 3-0 su Federico Casula (TT Sassari).

Al torneo hanno preso parte anche altri atleti della società sassarese. Nell’Under 13 maschile sono usciti nei trentaduesimi di finale Stefano Ganau e Simone Demontis, mentre si è fermato al primo turno Edoardo Eremita. Nell’Under 19 femminile hanno giocato Martina Bonomo e Chiara Scudino, mentre per la Under 15 femminile Laura Pinna è arrivata sino ai sedicesimi e si è fermata prima Laura Mura.

Paralimpici- Nella A2 gruppo 1/5 girone B il Tennistavolo Sassari A ha battuto 3-0 la squadra B nel derby in famiglia giocato nel concentramento di Molfetta, poi ha perso al quinto set contro i pugliesi dell’Ennio Cristofaro di Casamassima. Di Gianmarco Mereu i due successi, su Gianfranco Benedetto e Gianvito Fanizzi.

Il Tennistavolo Sassari B ha perso anche la sfida contro il TT Olimpicus, Tennistavolo Quartu, TT Sassari B e Circolo TT Molfetta.

Doppia sconfitta nel girone unico della A2 gruppo 6/10 per la squadra sassarese, battuta sia dal Circolo Etneo, sia dalla squadra di casa del SudTirol di Bolzano.

Nel serie A Gruppo 11 girone A vittoria della Monterosello Sassari Special Ping sulla Santa Tecla Nulvi per 3-2, mentre ha perso 3-0 col Club Etna. Le gare si sono giocate nel concentramento di Palermo.

Master- Una vittoria e due sconfitte per il Tennistavolo Master della serie B girone C: dopo il successo per 3-0 sulla Clementina Immobiliare, la squadra sassarese formata da Gian Felice Delogu e Sergio Idini ha perso 3-0 col Senigallia e poi con identico punteggio contro il Maccheroni Roma.

