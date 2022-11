Serie A : Torino , due amichevoli in Spagna. Anticipata al 6 dicembre Nizza -Atalanta. Napoli , due amichevoli in Turchia

I Mondiali Qaatr 2022 sono alla prima fase. Torino, Atalanta e Napoli si preparano a sostenere amichevoli in vista della ripresa del Campionato Serie A.

TORINO

Il Torino sosterrà un periodo di lavoro in Spagna, a San Pedro del Pinatar, dall’8 al 17 dicembre. Due test amichevoli di livello contro formazioni della Liga spagnola: il primo, contro l’Espanyol, in programma sabato 10 dicembre. Il secondo, contro l’Almeria, venerdì 16 dicembre. Entrambe le sfide avranno luogo presso la Pinatar Arena.

ATALANTA:

L’Atalanta ha comunicato l’anticipo di un giorno, rispetto a quanto inizialmente previsto, dell’amichevole all’Allianz Riviera in casa del Nizza. La partita si disputerà venerdì 16 dicembre alle 20 anziché sabato 17 alle 13. Si tratta del secondo dei quattro test internazionali in calendario per l’ultimo mese dell’anno, dopo il Trofeo Bortolotti con l’Eintracht Francoforte a Bergamo il 9 dicembre (ore 20) e prima delle restanti due, al “Villamarin” di Siviglia col Betis venerdì 23 alle 17 e ancora a Bergamo contro l’AZ Alkmaar, ex squadra di Teun Koopmeiners, giovedì 29 dicembre alle 19.

NAPOLI

Il Napoli comunica che “la prima squadra riprenderà la preparazione domani, mercoledì 30 novembre, all’SSC Napoli Konami Training Center. Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum. Durante la partecipazione all’evento, il Napoli sosterrà le sessioni di allenamento all’interno della struttura che ospiterà gli azzurri e disputerà due incontri amichevoli: contro l’Antalya il 7 dicembre all’Antalya Arena (ora locale 20.45) e contro il Crystal Palace l’11 dicembre al Regnum Carya (ora locale 18)”.