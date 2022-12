Davide Rebellin 51enne era in sella alla sua bici ed è stato travolto da un camion a Montebello vicentino (Vicenza). Fot Facebook.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Il Gazzettino, il mezzo pesante uscendo dal vicino svincolo autostradale ha colpito il veronese che è morto sul colpo. L’autista, che non si sarebbe accorto dell’impatto, non si è fermato e i carabinieri sono al lavoro per rintracciarlo.