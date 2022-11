Football Americano -Under 18 e Coppa Italia, I Risultati sesta giornata

I RISULTATI DELLA SESTA GIORNATA

Tutte regolari le partite del weekend, con gran parte dei pronostici della vigilia rispettati. Si confermano a punteggio pieno Guelfi Firenze e Redskins Verona nel Campionato Under 18, e Ducks Lazio in Coppa Italia. Week 6 vincente anche per Giaguari Torino e Warriors Bologna (U15), Skorpions Varese, Grizzlies Roma e Titans Romagna (U18), Mastini Verona e Legio XIII Roma in Coppa Italia.

Svolgimento regolare per tutte le partite giocate questo weekend, e pronostici della vigilia rispettati un po’ ovunque, al netto di alcune partite molto combattute e in bilico fino al fischio finale.

Nel Campionato Under 15, netta vittoria dei Giaguari Torino in casa contro i Frogs Legnano: pratica Playoff non ancora archiviata per i piemontesi, che vedono dunque riaprirsi la speranza di un accesso alla fase successiva, con i risultati della prossima settimana decisivi ai fini della classifica del Girone B. Niente da fare per i giovani Gladiatori Roma, che non riescono nell’impresa di espugnare l’Alfheim Field di Bologna e cedono (con onore) sotto i colpi dei Warriors.

Tornano a vincere nel Campionato Under 18 gli Skorpions Varese che, in casa contro i Seamen Milano, consolidano la quarta posizione nel difficile Girone C e guardano alla sfida della prossima settimana contro i Panthers Parma come l’ultimo treno da prendere per poter sognare di difendere il titolo vinto lo scorso anno. A Roma, la Legio XIII arriva vicino al ‘colpaccio’ ma si arrende ai Grizzlies per 21 a 17, che dunque salgono in solitaria al secondo posto, alle spalle dei Guelfi Firenze, squadra che si conferma imbattuta grazie alla decisa vittoria esterna ottenuta contro i Ducks Lazio. Continua il cammino perfetto in questo campionato anche per i Redskins Verona, che battono i Warriors Bologna 29 a 8 confermando la propria supremazia nel Girone B. Niente da fare per i Vipers Modena, battuti in casa dai Titans Romagna e ormai matematicamente esclusi dalla corsa ai playoff.

In Coppa Italia, non si fermano i Ducks Lazio, che scavano un solco profondo tra sé e la seconda classificata del Girone A, ovvero quei Warriors Bologna battuti domenica a Ciampino per 42 a 7. Roma sorride anche in trasferta, grazie alla vittoria della Legio XIII a Imola contro i Ravens. Avvincente e in bilico fino al fischio finale la sfida tra Mastini Verona e Hogs Reggio Emilia, vinta dai veneti in rimonta per 26 a 22.

Questi i risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15 (Fase ad orologio Gironi A e B)

Giaguari Torino vs Frogs Legnano 42-0

Warriors Bologna vs Gladiatori Roma 32-14

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18 (Fase ad orologio solo Girone C)

Skorpions Varese vs Seamen Milano 29-14

Grizzlies Roma vs Legio XIII Roma 21-17

Redskins Verona vs Warriors Bologna 29-8

Ducks Lazio vs Guelfi Firenze 6-42

Vipers Modena vs Titans Romagna 16-26

COPPA ITALIA (Fase ad orologio Girone B)

Mastini Verona vs Hogs Reggio Emilia 26-22

Ravens Imola vs Legio XIII Roma 0-20

Ducks Lazio vs Warriors Bologna 42-7

Ph. Credits: @Giulio Busi