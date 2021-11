Serie BKT – Risultati 15° giornata

Il Perugia esce indenne dalla sfida contro la capolista Pisa( 1-1) stesso risultato tra Cremonese e Frosinone.

Il Perugia riporta un prezioso pareggio nella sfida contro il Pisa. Locali in vantaggio all’11’ con Marsura Il pareggio del Perugia su calcio di rigore trasformato da De Luca, migliore in campo per gli umbri. Occasione per il Pisa all’80’ calcio di rigore concesso dal direttore di gara Miele , dal dischetto Lucca , CichiZola respinge. Il giovane attaccante pisano all’asciutto da 543 minuti.

Cremonese-Frosinone termina 1-1. vantaggio lombardo con l’ex Ciofani su azione da calcio d’angolo. al 59′ pareggio del Frosinone con Charpentier.

Lunedì:

Ternana-Crotone 1-0

11′ Falletti

Martedì

Ore 18:00 Cremonese Frosinone 1-1 – 55′ D. Ciofani (C), 59′ Charpentier (F)

Ore 18:00 Pisa Perugia 1-1 – 11′ Marsura (Pi), 73′ rig. M. De Luca (Pe)

Ore 20:30 Monza Cosenza

Ore 20:30 Pordenone Alessandria

Ore 20:30 Reggina Ascoli

Ore 20:30 Spal Lecce

Ore 20:30 Vicenza Benevento

CLASSIFICA SERIE B

Pisa 29

Brescia 27

Lecce 25

Frosinone 24

Cremonese 23

Reggina 22

Benevento 22

Ascoli 22

Monza 22

Perugia 22

Cittadella 21

Ternana 21

Como 20

Parma 18

Spal 17

Cosenza 15

Alessandria 14

Crotone 8

Vicenza 7

Pordenone 4