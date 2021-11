Coppa Davis: Italia eliminata dalla Croazia

Azzurri che lasciano la competizioneai quarti difinale di Coppa Davis.

La Croazia vola in semifinale grazie alla vittoria 2-1 a Torino. È il doppio composto da Mektic e Pavic a condannare gli azzurri: la coppia numero 1 del mondo supera 6-3, 6-4 Jannik Sinner e Fabio Fognini regalando ai croati il punto decisivo. Nei due singolari precedenti, impresa dello stesso Sinner che batte in rimonta Cilic (2-1) e pareggia momentaneamente la sconfitta di Sonego con Gojo. La Croazia aspetta in semifinale la vincente traerbia e Kazakistan.