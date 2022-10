Serie A: Torino – Milan 2-1

Il Milan scivola allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata si aggiudica il posticipo della 12^ giornata Serie A.

Il Milan incassa la seconda sconfitta stagionale in campionato.

Il Toro passa in vantaggio al 35′ con Djdji e raddoppia appena dopo due minuti con Miranchuk. La reazione nella ripresa porta al gol di Messias (67′), gol contestatissimo dal Torino per una spinta di messias su Buongiorno, ne fa lespoese Juric espulso per proteste.

Il Milan le prova tutte con attacchi arrembanti, ma il Toro tiene bene fino alla fine . Gli uomini di Pioli scivolano a -6 dalla vetta. Secondo successo consecutivo invece per i granata di Juric, che salgono a quota 17 in classifica.

Il Tabellino

Torino-Milan 2-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Schuurs (31′ st Zima ), Buongiorno (28′ st Rodriguez ); Singo , Lukic 6 Ricci (39′ st Linetty ), Lazaro ; Vlasic , Miranchuk (39′ st Adopo ); Pellegri (28′ st Karamoh ).

Allenatore: Juric

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu ; Kalulu (1′ st Dest ), Gabbia , Tomori , Hernandez; Tonali (25′ st Bennacer ), Pobega ; Messias (33′ st Giroud ), Diaz (1′ st De Ketelaere ), Leao (1′ st Rebic ); Origi .

Allenatore: Pioli

Arbitro: Abisso

Marcatori: 35′ Djidji (T), 37′ Miranchuk (T), 22′ st Messias (M)

Ammoniti: Schuurs (T), Buongiorno (T), Kalulu (M), Pellegri (T), Pobega (M), Linetty (T), Lukic (T)

Espulso : Juric