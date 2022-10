Serie A – Risultati

I Rsultatoi 12^ Giornata

Spezia-Fiorentina 1-2

Gol: 14′ Milenkovic (F), 35′ Nzola (S), 90′ Cabral (F)

Tabellino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm (23′ st Strelec), Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca (15′ st Amian); Gyasi (36′ st Hristov), Nzola. All.: Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò (32′ st Terzic), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (17′ st Saponara), Amrabat (1′ st Duncan), Mandragora; Ikonè (46′ st Maleh), Jovic (32′ st Cabral), Kouame. All.: Italiano

Ammoniti: Reca, Ikonè, Amrabat, Ekdal, Amian, Gyasi, Maleh per gioco falloso.

Espulsi: Nikolaou al 36′ st.

La cronaca di Cremonese-Udinese. (GLI HIGHLIGHTS) Cremonese-Udinese 0-0

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili (39’st Vasquez), Bianchetti; Sernicola, Pickel, Ascacibar, Meitè (19’st Escalante), Valeri (19’st Quagliata); Okereke (39’st Ciofani), Dessers (22′ Buonaiuto). All.: Alvini

UDINESE (3-5-2): Silvetri, Perez, Bijol, Ebosse; Pereira (30’st Makengo), Lovric (7’st Samardzic), Wallace, Arslan (19’st Ehaizibue), Udogie; Success (30’st Beto), Deulofeu. All.: Sottil

Ammonito: Meitè

EMPOLO ATALANTA 0-2

Gol: 32′ Hateboer (A), 59′ Lookman (A)

Tabellino

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuhei, De Winter (5′ st Ismajli), Luperto (1′ st Walukiewicz), Cacace; Marin, Bandinelli (32′ st Akpa Akpro); Henderson (21′ st Fazzini); Bajrami, Pjaca (5′ st Cambiaghi); Destro. All.: Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini (5′ st Djimsiti); Hateboer, Pasalic, Ederson (20′ st Malinovskyi), Koopmeiners, Maehle (43′ st Zortea); Lookman (43′ st Okoli); Hojlund (20′ st Zapata). All.: Gasperini

Ammoniti: De Winter, Hateboer per gioco falloso; Destro per comportamento non regolamentare.