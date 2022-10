Serie A: Inter – Sampdoria 3-0

L’Inter ha battuto 3-0 la Sampdoria nella 12a giornata di Serie A.La squadra di Inzaghi centra la quarta vittoria consecutiva in campionato

Parte bene la dsamp dell’ex Stankovic , ma dura poco , l’Inter la sblocca al 21′ con De Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio appena prima del riposo: Bastoni lancia lungo , Barella in posizione regolare aggancia e calcia di potenza appena dentro l’area.Nella ripresa , c’è solo l’Inter in campo, Correa chiude il match al 73’ c partendo dalla propria metà campo battendo Audero con un destro ptente sul primo palo. Samp sempre in acque paludose, Inter con qualità e costanza.

IL TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 3-0

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , De Vrij , Bastoni (23′ st Acerbi ); Dumfries 6 (34′ st Bellanova ), Barella , Calhanoglu (38′ st Asllani ), Mkhitaryan , Dimarco ; Dzeko (23′ st Lukaku ), Martinez (23′ st Correa ). A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Gosens, Darmian, D’Ambrosio. All.: Inzaghi .

Sampdoria (4-4-1-1): Audero ; Bereszynski , Ferrari , Colley, Amione ; Gabbiadini (33′ st Montevago ), Villar (7′ st Verre ), Yepes (1′ st Vieira ), Leris ; Djuricic (33′ st Rincon ); Caputo (21′ st Pussetto ). A disp.: Contini, Ravaglia, Augello, Sabiri, Conti, Murillo, Murru, Trimboli. All.: Stankovic

Arbitro: Massimi

Marcatori: 21′ De Vrij, 44′ Barella, 28′ st Correa

Ammoniti: Bastoni (I); Yepes, Colley, Verre, Gabbiadini, Amione (S)