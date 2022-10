Moto3 Gp Malesia Sepang vittoria di McPhee

ohn McPhee ha vinto il Gran Premio della Malesia classe Moto3, 19esima e penultima tappa del Motomondiale 2022.

Arrivo rrivo in volata con sei piloti a spuntarla McPhee su Ayumu Sasaki, (secondo ) Sergio Garcia (terzo) Jaume Masia, Diogo Moreira e Dennis Foggia.

Jaume Masia in sella alla KTM del Team Red Bull Ajo ha chiuso quarto, davanti al rookie Diogo Moreira (KTM MT Helmets – MSI) e al nostro Dennis Foggia (Honda Leopard), con il pilota romano che aveva preso il comando ad un giro dalla fine ma che poi è mancato nelle fasi cruciali della gara.

In Top Ten anche Daniel Holgado (KTM Red Bull Ajo), Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI), Ivan Ortolà (KTM MTA) e Deniz Oncu (KTM Tech 3).

Il Campionato con il titolo ormai assegnato a Guevara, vede la lotta per la seconda posizione occupata da di Sergio Garcia, che ha 241 punti, 8 in più di Dennis Foggia, in vantaggio d i 6 punti su Ayumu Sasaki.

Moto3 Gara Sepang – Malesia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 17 John Mcphee Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 38:04.589 2 71 Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max +0.048 3 11 Sergio Garcia Gasgas Gaviota Gasgas Aspar Team +0.146 4 5 Jaume Masia Ktm Red Bull Ktm Ajo +0.245 5 10 Diogo Moreira Ktm Mt Helmets – Msi +0.319 6 7 Dennis Foggia Honda Leopard Racing +0.371 7 96 Daniel Holgado Ktm Red Bull Ktm Ajo +5.817 8 6 Ryusei Yamanaka Ktm Mt Helmets – Msi +6.034 9 48 Ivan Ortola Ktm Angeluss Mta Team +6.230 10 53 Deniz Oncu Ktm Red Bull Ktm Tech3 +6.732 11 43 Xavier Artigas Cfmoto Cfmoto Racing Pruestelgp +6.789 12 28 Izan Guevara Gasgas Gaviota Gasgas Aspar Team +9.148 13 23 Elia Bartolini Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +13.416 14 16 Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team +13.682 15 31 Adrian Fernandez Ktm Red Bull Ktm Tech3 +14.659 16 63 Syarifuddin Azman Honda Visiontrack Racing Team +14.812 17 27 Kaito Toba Ktm Cip Green Power +14.990 18 66 Joel Kelso Ktm Cip Green Power +20.530 19 20 Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse +28.240 20 9 Nicola Carraro Ktm Qjmotor Avintia Racing Team +28.285 21 64 Mario Suryo Aji Honda Honda Team Asia +43.055 22 22 Ana Carrasco Ktm Boe Motorsports +43.250 23 70 Joshua Whatley Honda Visiontrack Racing Team +54.110

Classifica Piloti

1 Izan GUEVARA 294 2 Sergio GARCIA 241 3 Dennis FOGGIA 233 4 Ayumu Sasaki 227 5 Deniz ONCU 180 6 Jaume MASIA 177 7 Tatsuki SUZUKI 128 8 Diogo MOREIRA 104 9 Andrea MIGNO 102 10 Daniel HOLGADO 97