Inter, Inzaghi:”stiamo bene in campo, sappiamo quello che vogliamo fare”

Simone Inzaghi si gode la vittoria 3-0 contro la Sampdoria

“Questa è la mia migliore Inter – ha commentato soddisfatto -, stiamo bene e siamo in fiducia. Dobbiamo continuare così perché nessuno rallenta, ma abbiamo fatto un mese di ottobre quasi perfetto”: “Mi diverto tanto a vedere giocare la squadra, stiamo bene in campo e sappiamo quello che vogliamo fare. Sto ritrovando giocatori che sono mancati e quando ho la scelta il mio lavoro è più facile”.

L’Inter è distante otto punti dalla vetta del Napoli con lo scontro diretto previsto al rientro dai Mondiali: “Il calendario bisogna guardarlo da qui alla sosta perché abbiamo partite impegnative. Non dobbiamo guardare la classifica – ha commentato Inzaghi -, abbiamo perso punti perché abbiamo sbagliato. Non solo il Napoli corre, ma anche le altre squadre di vertice, ma in questo momento contano più le prestazioni”.