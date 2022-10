F1 : Verstappen (Red Bull) vince il Gp del messico

Max Verstappen domina il Gp del Messico e conquista la 14^ vittoria stagione stagionale superando Vettel e Schumacher.

In seconda posizione un ritrovato Lewis Hamilton (Mercedes) Terzo il pilota di casa Sergio Perez su (Red Bull) In qurata posizione George Russel (Mercedes) Mezza delusione per le due Ferrari: Quinto Sainz e sesto Leclerc,

Solo sei monoposto a pieni giri. Ritiro per Tsunoda e Alonso. Il Mondiale torna tra due settimane in Brasile.

Classifica piloti

Max Verstappen 416 Sergio Perez 280 Charles Leclerc 275 George Russell 231 Lewis Hamilton 216 Carlos Sainz 212 Lando Norris 111 Esteban Ocon 82 Fernando Alonso 71 Valtteri Bottas 47 Sebastian Vettel 36 Daniel Ricciardo 36 Kevin Magnussen 24 Pierre Gasly 23 Lance Stroll 13 Yuki Tsunoda 12 Mick Schumacher 12 Guanyu Zhou 6 Alexander Albon 4 Nyck de Vries 2 Nicholas Latifi 2 Nico Hulkenberg

Classifica costruttori

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2022 1 Red Bull 696 2 Ferrari 487 3 Mercedes 447 4 Alpine 153 5 McLaren 146 6 Alfa Romeo 53 7 Aston Martin 49 8 Haas 36 9 AlphaTauri 35 10 Williams 8