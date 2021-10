Weekend lungo alla Capannelle. Si corre sabato 30, domenica 31 e lunedì 1 Novembre in attesa del Roma Champions Day in programma domenica 7

SABATO 30 OTTOBRE – TROTTO . Una gran bella riunione di trotto quella in programma nell’ultimo sabato di ottobre alle Capannelle. In cartellone ci sono le qualificazioni del Centro Italia al Gran Premio Anact e già queste due corse da sole possono valere un “giretto” sulla via Appia, ma anche il resto del convegno è di primissima qualità. Basti pensare alla quarta corsa, quella per i quattro anni, che sembra un mini gran premio con la presenza di due dei più forti soggetti della generazione, Bengurion Jet e Bleff Dipa, ma anche alla prova per anziani posta in corrispondenza della settima corsa dove troviamo elementi già in grado di dire la loro nel circuito classico. In apertura poi un miglio per femmine di tre anni di ottimo livello e per chiudere una TQQ sicuramente incerta e avvincente con ben 16 cavalli disposti su due nastri.



In una giornata così trovare le basi di pronostico appare esercizio stimolante oltre che complesso. Certo la chance del vincitore del Triossi Bengurion Jet appare chiara e solare ancorchè si tratti di una corsa creata per scaldare i muscoli in vista del Gran premio dell’Unione Europea in programma a Modena il 21 novembre. Stuzzica la prima per il team Gocciadoro di Caruso Volsin alla seconda corsa, quella riservata ai gentlemen proprietari, mentre Deus Zack e Dalila Bar saranno gli osservati speciali delle due prove di qualificazione alla finale del Gran premio Anact in programma sempre a Capannelle tra tre settimane esatte.

CLICCA QUI PER SCARICARE I FAVORITI DEL 30.10.2021

DOMENICA 31 OTTOBRE – GALOPPO Questo il programma della giornata:Ore 14.25 – PREMIO MARCO VISCONTI (VENDERE) Metri 1200 circa. P.All Weather

Ore 15.00 – PREMIO CHIADINA (CONDIZIONATA) Metri 1600 circa. P.All Weather

Ore 15.35 – PREMIO GOLFO (HANDICAP) Metri 1600 circa. P.All WeatherOre 16.10 – PREMIO VERDI CASINO (PIANA) (HANDICAP DI MINIMA AD INVITO)Metri 1400 circa. P.All Weather Ore 16.45 – PREMIO BRUTTINA (HANDICAP) Metri 1400 circa. P.All Weather

Ore 17.15 – PREMIO DREAM IMPACT (HANDICAP) Metri 1200 circa. P.All Weather



LUNEDI’ 1 NOVEMBRE – GALOPPO

Lunedì di notevole spessore alle Capannelle, un eccellente viatico per la successiva domenica che rappresenta il clou di tutto l’autunno con il Roma Champion Day, in programma Domenica 7 novembre. In questa giornata sette corse ma una sarà di gruppo, il tradizionale Premio St. Leger, una volta classico appuntamento per i tre anni, anello finale della triplice corona, aperto anche agli anziani da parecchi anni. Sarà l’ultima corsa che da Milano viene spostata a Roma. La distanza è di 3000 metri dunque prova riservata ai fondisti puri. Scenderanno in campo in sette con l’ospite tedesco Tanguit opposto a Atzeco, Blanc Menteur, Fambrus, Los Andes, Unique Diamond e all’altro ospite Zoriyman. Le corse di giornata saranno sette, appunto una pattern ma anche due Handicap Principali, poi ancora due altre perizie e una bella maiden per le femmine di due anni sui 1200 in pista dritta, il Premio Alberto Lizza, con otto cavalle al via.Sei corse sulla splendida pista grande ed una su quella dritta mentre le distanze andranno dai 1200 fino ai 3000. Il Premio Allevamento è il tradizionale appuntamento che può anche lanciare verso il Buontalenta sempre sul miglio. Saranno in dieci le femmine al via capeggiate nella scala da Wonderful World ma con in evidenza anche Stella di Mantova, Burattina, Ginger Beer, Lory di Toni e Tigre Bianca. Corsa tecnica e spettacolare. Un po’ più stringato il miglio del Premio Sette Colli per i due anni, che presenta al via sei protagonisti tutti di spessore: Codice d’Onore, Sunny River, Lohengrin , Mr Jingles, Ice Force, Blek Paradise. CLICCA QUI PER SCARICARE IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL 1.11.2021

L’ingresso all’Ippodromo Capannelle sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass e del tagliando d’ingresso .Il biglietto ha un costo di € 3,00 ed è acquistabile ai botteghini dell’ippodromo.

ph. Domenico Savi