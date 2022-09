Volley, Mondiali femminili: Italia, Kenya 3-0

Volley, Mondiali femminili: quarta vittoria di fila per l’Italia, Kenya sconfitto 3-0

Le azzurre di Mazzanti, già qualificate alla seconda fase, si impongono facilmente per 25-15, 25-23, 25-17 Tutto facile per l’Italia nella quarta partita dei Mondiali femminili di volley. Le azzurre, già qualificate alla seconda fase della competizione, superano il Kenya con un netto 3-0 (25-15, 25-23, 25-17 i parziali) e infilano il quarto successo nel gruppo A restando in testa alla classifica. Nessun problema per Sylla e compagne. Prossimo incontro la supersfida contro le padrone di casa dell’Olanda che chiude il girone, domenica alle ore 16