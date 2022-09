La Virtus Bologna conquista il primo trofeo in palio nella stagione 2022/2023 di basket.

La squadra di Scariolo riesce a rimontare nel finale la Dinamo Sassari e alzare così la Supercoppa Italiana per la terza volta nella sua storia. Punteggio di 72-69 in favore della Segafredo, trascinata da Cordinier e Baco con rispettivamente 12 e 10 punti ciascuno. Servono a poco per i sardi le 16 trasformazioni di Onuaku, miglior marcatore del match.